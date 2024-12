Polícia de SP prende suspeito que auxiliou na fuga de envolvido em crime em Guarulhos

Policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) prenderam nesta sexta-feira (6) um homem suspeito de auxiliar na fuga de um dos envolvidos no crime que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em novembro.

Um trabalho de inteligência da força-tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), que investiga o crime, identificou o local que o suspeito estava escondido. Após o monitoramento, os policiais da Rota conseguiram localizar o homem hoje, quando ele retornou para o imóvel, na zona leste de São Paulo. No local, os policiais militares apreenderam diversas munições de fuzil calibres 556 e 762.

O homem é investigado por dar suporte para um dos envolvidos no crime. Ele seria um dos responsáveis por fornecer telefones celulares para comunicação do bando. Além disso, de acordo com as investigações, o suspeito ajudou na fuga para o Rio de Janeiro de outro homem que era procurado pela polícia por avisar os criminosos da presença da vítima no aeroporto. O suspeito está sendo levado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.