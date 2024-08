Rebeca desbanca Biles, conquista ouro no solo e se torna a maior medalhista olímpica do Brasil

Rebeca Andrade, de 25 anos, conquistou a medalha de ouro no solo nos Jogos Olímpicos de Paris, desbancando a multicampeã Simone Biles. Com a medalha, Rebeca passa Torben Grael e Robert Scheidt e se torna a brasileira com o maior número de medalhas olímpicas na história.



Elas disputaram o solo da ginástica artística, com nota 14.166, Rebeca ficou à frente de Simone Biles, que já venceu sete medalhas de ouro em sua carreira. A estadunidense ficou com 14.133. A também americana Jordan Chiles fechou o pódio com nota 13.766.



Esta é a segunda medalha de ouro de Rebeca nas Olimpíadas. Em 2021, nos Jogos de Tóquio, venceu a competição de Salto. Além das duas douradas, a brasileira ainda tem três medalhas de prata e uma de bronze.