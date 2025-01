Rui Costa: "2025 será o ano de consolidar tudo o que foi feito"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva promoveu nesta segunda-feira, 20 de janeiro, a primeira reunião ministerial deste ano, na Granja do Torto, em Brasília. Após o encontro que durou sete horas, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ressaltou que “2025, definitivamente, será o ano das entregas, de ganhar materialidade e de consolidar tudo o que foi feito para que a população tenha a nítida percepção do que foi realizado em termos de reconstrução deste país”.

Em entrevista à imprensa, Rui Costa lembrou que a atual gestão herdou o desmonte de políticas públicas e um país com milhares de obras paralisadas, entre elas as de educação, saúde e moradias do Minha Casa, Minha Vida. “Em dois anos, reestruturamos este país. E todos os indicadores econômicos: menor índice de emprego da série histórica, o maior salário médio da série histórica, o maior crescimento de massa salarial, o investimento crescente no terceiro trimestre do ano passado”, elencou.

“Em 2024, o crescimento foi puxado pela indústria, a indústria de base, que é aquela que garante gerações futuras e o crescimento sustentável do PIB, e torna o Brasil mais competitivo, puxado pelo investimento, pelo consumo. Portanto, este é o ano de consolidar esses dois anos de trabalho e de reorientar a percepção e a comunicação para que todo esse conjunto de ações fique perceptível por parte da população”, destacou Rui Costa.

COMUNICAÇÃO — O ministro apontou que a estratégia de comunicação do governo consistirá em planejamento e anúncio centralizados das medidas que impactam a população brasileira, em um cenário global marcado pela propagação de desinformação em redes sociais. “É importante, em qualquer medida de governo, em qualquer ministério, que a gente tenha uma centralidade nas decisões e nos anúncios. Não podemos permitir que a mentira prevaleça à verdade. É preciso que os fatos e que a verdade cheguem mais fácil à população”, afirmou.

FAKE NEWS — Sobre as fake news envolvendo o Pix, Rui Costa reforçou que o Governo Federal nunca propôs a taxação do método de pagamento. “O que se montou foi uma notícia mentirosa, para tentar aterrorizar a população. O governo já deixou claro, em nota e nas suas medidas. O Pix segue forte. Ele é mais do que um meio de pagamento hoje, é um meio de integrar a sociedade. Ele se capilarizou tanto. Então, o governo já afirmou que em hipótese nenhuma foi pensado, em qualquer momento, se tributar ou taxar o Pix, e muito menos que ele fosse comparável à recepção de renda para ser tributado”, disse.

DEDICAÇÃO — Por fim, o ministro avaliou como positivos os debates promovidos durante a reunião ministerial. “De todas as reuniões que participei, foi a que eu mais gostei pelo grau de unidade e de afinamento dos ministros do governo. Então, agora, chegou a hora, mais do que nunca, de mostrar o esforço e o trabalho”, afirmou. Ele também frisou que todo o trabalho do governo não será vencido pela mentira disseminada no ambiente digital. “O que o povo quer é ver gente trabalhando e melhorando a vida das pessoas. E eu acredito fortemente que nada supera o trabalho. E, por isso, o governo vai mostrar, em 2025, o fruto do trabalho e da dedicação de ministros, técnicos e servidores que estão, dia e noite, ajudando a reconstruir este país que foi destruído durante quatro anos”, declarou Rui Costa.

COLHEITA — Ainda no início da reunião, o presidente Lula enfatizou que 2025 é o ano de colher o que foi semeado. "Tudo aquilo que a gente já anunciou à sociedade vai aparecer agora. É preciso que a gente saiba que 2025 é o ano da grande colheita de tudo aquilo que a gente prometeu ao povo brasileiro. E nós não podemos falhar”, afirmou.