Seleção Brasileira feminina de vôlei derrota Turquia e leva o bronze em Paris

O Brasil garantiu a medalha de bronze no vôlei feminino das Olimpíadas de Paris 2024 ao vencer a Turquia por 3 sets a 1, neste sábado, em uma partida emocionante que trouxe a redenção após a derrota nas semifinais.

As parciais foram de 25/21, 27/25, 22/25 e 25/15, em um jogo marcado pela garra e pela determinação da seleção brasileira. Após uma dura derrota para os Estados Unidos na semifinal, as brasileiras entraram em quadra focadas em sair de Paris com uma medalha

Com esse resultado, o Brasil encerra sua campanha nas Olimpíadas de Paris 2024 com mais uma medalha para o vôlei feminino. Desde 2012, o Brasil tem um histórico positivo contra a Turquia, e nesta edição olímpica, manteve a superioridade com uma vitória crucial.