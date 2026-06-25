Terremotos na Venezuela deixam ao menos 164 mortos

Os terremotos que atingiram a Venezuela na noite desta quarta-feira (24) causaram pelo menos 164 mortes até o momento, segundo afirmou a presidente Delcy Rodríguez na manhã desta quinta-feira (25). Há mais de mil feridos e mais vítimas presas nos escombros das dezenas de prédios e casas que desabaram.

Segundo informações da agência Reuters, a presidente anunciou que será criado um fundo de US$ 200 milhões, com recursos do Fundo Monetário Internacional (FMI) para reconstruir a infraestrutura do país.

Em fala à Nação, Delcy Rodríguez disse que todos os esforços atuais são para salvar vidas e resgatar sobreviventes. Segundo ela, o estado mais afetado do país foi La Guaira, com "dezenas de edifícios colapsados. "É uma verdadeira tragédia", disse a presidente.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) estima que o número de mortes pode ultrapassar 10 mil pessoas e chegar a até 100 mil.

Um alerta de tsunami foi emitido também nesta quarta pelo U.S. Tsunami Warning Centers, mas a ameaça não se confirmou.

Segundo a Reuters, a missão de direitos humanos da ONU na Venezuela solicitou que o governo venezuelano suspenda emergencialmente as restrições às redes sociais.

Dezenas de países já se prontificaram a ajudar a Venezuela. Nações como México, Brasil, Catar, Estados Unidos, China e outras se dispuseram a enviar equipes de resgate e também material de primeiros socorros.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se manifestou ainda na noite de ontem em seu perfil na rede social X. Ele informou que instruiu o Ministério das Relações Exteriores a avaliar a situação venezuelana para adotar as medidas assistenciais necessárias.

Terremotos

A costa Venezuela foi atingida por dois terremotos nesta quarta. O primeiro foi de magnitude 7,2 e ocorreu no fim da tarde na região de Morón, no litoral da venezuelano e a cerca de 160 km a oeste de Caracas, capital do país. O segundo ocorreu na mesma área cerca de um minuto depois, e foi de magnitude 7,5.