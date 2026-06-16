Suzano ganha prêmio por sistema inovador de avaliação do ensino

A Prefeitura de Suzano recebeu nesta terça-feira (16/06) o prêmio “InovaCidade 2026” pelo desenvolvimento do Sistema Informatizado Municipal de Avaliação na Educação Básica (Simaeb), considerado uma das iniciativas mais inovadoras da América Latina na área de tecnologia aplicada à gestão pública. A cerimônia foi realizada no Expo Center Norte, na Vila Guilherme, zona norte da capital paulista, e contou com a presença do prefeito Pedro Ishi.

O reconhecimento foi concedido pelo Instituto Smart City Business América após a seleção do projeto entre 172. O Simaeb foi destacado por utilizar recursos tecnológicos para monitorar o desempenho dos estudantes da rede municipal de ensino, fornecendo dados que auxiliam no planejamento pedagógico, na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões voltadas à melhoria da aprendizagem.

Durante o evento, o prefeito Pedro Ishi estava acompanhado da assessora estratégica da Unidade de Planejamento, Dados e Inovação em Tecnologia (UPDIT), Janaína Camargo. O sistema foi desenvolvido a partir da expertise de profissionais da Secretaria de Educação, implantado em 2023, ainda na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, e segue sendo aprimorado para garantir um acompanhamento contínuo do processo educacional dos estudantes da rede municipal.

O Simaeb permite a aplicação de avaliações digitais por meio dos chromebooks disponibilizados nas unidades escolares. Com isso, professores, gestores e equipes técnicas conseguem identificar com mais rapidez as dificuldades e as potencialidades dos alunos, possibilitando intervenções pedagógicas mais assertivas ao longo do ano letivo.

Segundo Janaína, o reconhecimento internacional é resultado de uma série de investimentos realizados pelo município nas áreas da educação e da inovação tecnológica. “Estamos muito felizes. O Simaeb é um sistema constituído a partir de várias políticas públicas, principalmente com a aquisição de chromebooks e a formação dos servidores, e nasce como tecnologia de avaliação de crianças do ensino fundamental. Receber o prêmio demonstra que Suzano está no caminho certo ao unir tecnologia, capacitação profissional e educação para transformar a aprendizagem dos nossos alunos”, afirmou ela.

A ferramenta se diferencia por ter sido idealizada e desenvolvida por equipes da própria administração municipal. Ela reúne profissionais dos setores pedagógico e tecnológico. Além disso, o sistema oferece recursos de acessibilidade, incluindo elementos visuais e sonoros, e garante a participação de todos os estudantes durante as avaliações.

A secretária municipal de Educação, Renata Priscila Magalhães, destacou que a principal vantagem do sistema está na rapidez com que os resultados chegam às equipes escolares. “O Simaeb transformou a forma como acompanhamos o aprendizado dos estudantes. Hoje conseguimos identificar desafios de maneira muito mais ágil, criando formações específicas para os professores e ações direcionadas para cada realidade. Esse reconhecimento mostra que Suzano investe em inovação com foco nas pessoas e na qualidade da educação pública”, ressaltou.

O prefeito Pedro Ishi também celebrou a conquista e exaltou o protagonismo do município no desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas ao ensino. “O prêmio é motivo de muito orgulho para Suzano. O Simaeb demonstra como a tecnologia pode ser utilizada de forma estratégica para melhorar a educação pública e garantir que nossas crianças tenham mais oportunidades de aprendizado. Esse reconhecimento internacional valoriza o trabalho realizado por nossos servidores e reforça o compromisso da cidade com a inovação, a transformação digital e o desenvolvimento humano”, declarou o chefe do Executivo.