Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 23 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 23/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Suzano estabelece anistia para regularização de construções

Projeto de lei foi aprovado pela Câmara nesta terça-feira (23/06); proprietários interessados terão 180 dias, após a publicação, para procurar a administração municipal

23 junho 2026 - 18h46Por De Suzano
Suzano estabelece anistia para regularização de construções Suzano estabelece anistia para regularização de construções - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano teve aprovado pela Câmara, nesta terça-feira (23/06), um projeto de lei que prevê a possibilidade de anistia para regularização de construções em desacordo com a legislação urbanística do município. O próximo passo será a promulgação por parte do prefeito Pedro Ishi e, posteriormente, a publicação no Diário Oficial. 

Com a vigência da lei, os proprietários de edificações nesta situação terão o prazo de 180 dias para formalizar o pedido junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação.

A nova legislação cria um programa excepcional de regularização de construções em desacordo com as normas de uso e ocupação do solo. A anistia, no entanto, não representa uma autorização irrestrita para irregularidades, mas sim a possibilidade de adequação de imóveis que atendam aos requisitos técnicos, urbanísticos, ambientais e de segurança previstos na própria lei.

A Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos ressalta que, para fazer a solicitação, será necessário apresentar documentos como projeto arquitetônico, laudo técnico elaborado por profissional habilitado, Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), matrícula do imóvel, comprovação de que a edificação já existia na ortofoto oficial de 2026, entre outros. Após a análise técnica e o cumprimento das exigências legais, poderá ser emitido o Alvará de Regularização.

Multas

O texto também esclarece que o pedido de regularização não suspende automaticamente ações fiscais já em andamento. Multas aplicadas anteriormente, inclusive aquelas já inscritas em dívida ativa, permanecem em aberto até a devida regularização, conforme os critérios previstos na lei.

Além disso, caso o proprietário execute novas obras, reformas ou ampliações sem a devida autorização, a construção continuará sujeita às penalidades previstas na legislação urbanística vigente.

“O projeto é importante porque oferece uma oportunidade para que proprietários regularizem imóveis construídos com alguma desconformidade em relação à legislação urbanística, desde que sejam respeitados critérios de segurança, salubridade, acessibilidade e proteção ambiental. É uma medida que busca organizar a cidade, dar segurança jurídica aos proprietários e garantir que o processo ocorra com responsabilidade técnica”, afirmou o secretário municipal de Assuntos Jurídicos, Renato Ferraris.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeito participa de solenidade de Valorização Militar do 32&ordm; Batalhão
Cidades

Prefeito participa de solenidade de Valorização Militar do 32º Batalhão

Transporte prepara vias do Parque Santa Rosa para exames práticos de moto do Detran
Cidades

Transporte prepara vias do Parque Santa Rosa para exames práticos de moto do Detran

Suzano é representada em evento do Fundo Nacional de Assistência Social
Cidades

Suzano é representada em evento do Fundo Nacional de Assistência Social

Câmara de Mogi lança a Escola do Legislativo
Educação

Câmara de Mogi lança a Escola do Legislativo

Polícia Militar de SP inscreve para 2 mil vagas de soldados; veja requisitos e etapas do concurso
Segurança Pública

Polícia Militar de SP inscreve para 2 mil vagas de soldados; veja requisitos e etapas do concurso

Saulo Souza promove Arraiá da Melhor Idade para 2 mil pessoas
Cidades

Saulo Souza promove Arraiá da Melhor Idade para 2 mil pessoas