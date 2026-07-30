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Jornal Diário de Suzano - 30/07/2026
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Política

TRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recurso

Ação foi apresentada pelo partido Missão

30 julho 2026 - 09h00Por Guilherme Jeronymo - Repórter da Agência Brasil
TRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recursoTRE-SP multa Lula por propaganda eleitoral antecipada; cabe recurso - (Foto: Divulgação/TRE-SP)

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) multou no valor de R$ 15 mil o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por campanha eleitoral antecipada. Cabe recurso da decisão. 

O diretório paulista do partido Missão entrou com uma representação no tribunal questionando fala do presidente Lula durante um evento em 19 de maio, em São Paulo, transmitido pelo canal oficial do presidente no YouTube. O partido alega que Lula teria pedido votos em favor de Simone Tebet e Marina Silva, pré-candidatas ao Senado por São Paulo. 

Para o juiz auxiliar de Propaganda, Ronnie Herbert Barros Soares, a fala "contém inequívoca solicitação de apoio eleitoral". 

Na ação, a defesa de Lula argumentou que a manifestação tinha caráter institucional e sem conteúdo eleitoral, com a "inexistência de pedido explícito de voto".

Simone Tebet e Marina Silva foram acionadas na representação, mas o juiz entendeu que não deveriam sofrer sanções, pois não têm responsabilidade pela declaração. 