Defesa Civil emite alerta para fortes tempestades

A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira (28), um alerta para a mudança no tempo entre os dias 29 e 30 de julho. Em um vídeo oficial, foi informado que a previsão é de ventos fortes, tempestades, chuva intensa, granizo e raios em várias regiões do estado.

Na Baixada Santista, na Grande São Paulo e na capital, as rajadas podem chegar a 90 km/h. Já nas demais áreas, os ventos podem superar 70 km/h.

Durante os temporais foi orientado que a população fique longe de árvores, postes e estruturas metálicas; evite áreas abertas e nunca atravesse ruas alagadas ou enxurradas.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo 199 ou os Bombeiros pelo 193.