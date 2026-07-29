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Jornal Diário de Suzano - 29/07/2026
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Tempo

Defesa Civil emite alerta para fortes tempestades

Rajadas de vento podem chegar a 90 km/h na Grande São Paulo

29 julho 2026 - 08h51Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Previsão é de ventos fortes, tempestades, chuva intensa, granizo e raios em várias regiões do estadoPrevisão é de ventos fortes, tempestades, chuva intensa, granizo e raios em várias regiões do estado - (Foto: Arquivo/DS)

A Defesa Civil emitiu, nesta terça-feira (28), um alerta para a mudança no tempo entre os dias 29 e 30 de julho. Em um vídeo oficial, foi informado que a previsão é de ventos fortes, tempestades, chuva intensa, granizo e raios em várias regiões do estado.

Na Baixada Santista, na Grande São Paulo e na capital, as rajadas podem chegar a 90 km/h. Já nas demais áreas, os ventos podem superar 70 km/h.

Durante os temporais foi orientado que a população fique longe de árvores, postes e estruturas metálicas; evite áreas abertas e nunca atravesse ruas alagadas ou enxurradas.

Em caso de emergência, é possível acionar a Defesa Civil pelo 199 ou os Bombeiros pelo 193.

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