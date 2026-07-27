Ex-auxiliar de escola de Suzano é condenado a 88 anos por estupro

A 2ª Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes condenou o ex-auxiliar de desenvolvimento infantil de uma escola municipal de Suzano, Ricardo D'Arcanjos Vicente a 88 anos e 11 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 91 dias-multa, equivalente a R$ 4.604,60. Ele foi condenado por crimes de estupro de vulnerável, produção e divulgação de conteúdo de abuso sexual infantil. A informação é do Tribunal de Justiça (TJ-SP).

O acusado foi preso em setembro de 2025 após ser investigado por armazenar fotos e vídeos de pornografia infantil e, entre os arquivos, um vídeo no qual ele estaria abusando de um dos alunos da escola em que trabalhava. Na ocasião, ele tinha 37 anos e exercia a função de auxiliar de desenvolvimento infantil, cargo para o qual havia sido aprovado em concurso público e assumido em 2023.

Na época, após a prisão, realizada pela Polícia Civil nas dependências da escola municipal, o prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, divulgaram um pronunciamento nas redes sociais. "Assim que tomamos conhecimento, determinamos o afastamento imediato do funcionário, instauramos Processo Administrativo Disciplinar e, com a rápida atuação da Polícia Civil, o indivíduo já foi identificado e preso", afirmou o prefeito.

Na mesma publicação, Pedro Ishi destacou que a administração municipal acompanharia o caso. "Não descansaremos até que a justiça seja feita. O que aconteceu é inadmissível e estaremos ao lado das famílias para garantir justiça, apoio e proteção", declarou.

A sentença determina o cumprimento da pena em regime inicial fechado. Processo permanece sob segredo de Justiça.

O DS tenta contato com a defesa do condenado.