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Jornal Diário de Suzano - 28/07/2026
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Infraestrutura

Rua Clóvis Beviláqua marca conclusão da primeira etapa de programa de recapeamento de Ferraz

Primeira fase contemplou dezenas de vias em diversos bairros da cidade, levando mais segurança, mobilidade e qualidade de vida à população

28 julho 2026 - 11h00Por de Ferraz
Primeira fase contemplou dezenas de vias em diversos bairros da cidadePrimeira fase contemplou dezenas de vias em diversos bairros da cidade - (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos concluiu a primeira etapa de seu primeiro programa de recapeamento asfáltico do município. A rua Clóvis Beviláqua, no bairro do Tanquinho, foi a última via contemplada nesta fase, encerrando um importante ciclo de obras que vem transformando a infraestrutura urbana e melhorando as condições de tráfego em diferentes regiões da cidade.

Ao longo desta primeira etapa, dezenas de ruas foram recapeadas, beneficiando bairros como Vila Santo Antônio, Jardim Castelo, Sítio Paredão, Vila Romanópolis, Jardim Rosana, Jardim São João, Parque São Francisco, entre outras localidades. As intervenções integram um amplo planejamento da administração municipal para recuperar vias que apresentavam desgaste provocado pelo tempo e pelo intenso fluxo de veículos.

Além da aplicação de uma nova camada asfáltica, o programa proporciona mais segurança para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, reduzindo irregularidades no pavimento e oferecendo melhores condições de mobilidade para quem circula diariamente pela cidade.

O secretário de Obras, Eduardo Paiva, destacou que o programa representa um dos maiores investimentos em infraestrutura viária realizados pelo município nos últimos anos.

"A conclusão desta primeira etapa representa um marco importante para Ferraz de Vasconcelos. Estamos entregando ruas completamente renovadas, que oferecem mais segurança, conforto e qualidade de vida para a população. A rua Clóvis Beviláqua encerra este primeiro ciclo de obras, mas o nosso compromisso continua. Já estamos planejando as próximas etapas para que cada vez mais bairros sejam beneficiados com esse grande programa de recapeamento", afirmou.

O recapeamento também contribui para a valorização dos bairros, reduz os custos de manutenção da malha viária e melhora o deslocamento de moradores, do transporte coletivo, dos serviços públicos e do comércio local.

A rua Clóvis Beviláqua recebeu nova pavimentação após passar pelo cronograma técnico definido pela Secretaria de Obras, que prioriza vias com maior necessidade de recuperação e grande circulação de veículos.

Com o encerramento da primeira fase, a Prefeitura reforça que o programa terá continuidade, ampliando os investimentos em infraestrutura e levando novas frentes de recapeamento para outras regiões do município.

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