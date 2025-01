Trump toma posse como 47º presidente dos Estados Unidos

Donald Trump tomou posse nesta segunda-feira, em Washington D.C, como 47º presidente dos Estados Unidos. Ele foi eleito pela primeira vez em 2016, perdeu em 2020, e volta agora de maneira triunfal, com vitória no colégio eleitoral e no voto popular.

Ele discursou nesta segunda dentro do Capitólio. O frio extremo na capital estadunidense fez com que algumas coisas na agenda fossem alteradas, como o local da posse, que não seria no parlamento americano.

Em seu primeiro discurso como presidente, Trump já anunciou algumas medidas. Ele confirmou que assinará, ainda nesta segunda, a ordem executiva que declarará emergência nacional na fronteira dos EUA com o México. Também prometeu expulsar "todos que entrarem de forma ilegal", mudar o nome do Golfo do México para Golfo da América e tomar de volta o Canal do Panamá.