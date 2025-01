Turistas estrangeiros deixam US$ 7,3 bi no Brasil em 2024, superando a Copa de 2014

O turismo brasileiro alcançou um faturamento recorde de US$ 7,341 bilhões em 2024, impulsionado pelos gastos de turistas estrangeiros. Em comparação com a balança comercial brasileira, esse desempenho superou importantes produtos de exportação do país, como o algodão, que gerou US$ 5,2 bilhões, e o minério de cobre e seus concentrados, com US$ 4,2 bilhões. Trata-se do maior valor registrado nos últimos 15 anos superando, inclusive, o período da Copa do Mundo FIFA de 2014, quando os turistas estrangeiros gastaram US$ 6,914 bilhões.

Segundo dados do Banco Central do Brasil (Bacen), o valor representa um crescimento de 6,28% em relação ao ano anterior, quando o setor turístico arrecadou US$ 6,907 bilhões. Esse avanço expressivo está diretamente relacionado ao aumento no número de visitantes internacionais que atingiu 6,65 milhões em 2024, um crescimento de 12,6% em comparação com 2023.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, comemorou o resultado. "A chegada de visitantes estrangeiros ao Brasil não apenas movimenta nossa economia, mas também reafirma a força e a beleza do nosso país como um destino desejado no cenário global. Esses recursos são um reflexo do potencial do turismo em gerar empregos, fortalecer comunidades e promover desenvolvimento. Estamos prontos para receber o mundo de braços abertos, com a hospitalidade que só o Brasil sabe oferecer”, afirmou.

Esse resultado aproxima o Brasil das metas traçadas pelo Plano Nacional de Turismo (PNT) 2024-2027 que prevê atingir 8,1 milhões de turistas estrangeiros e US$ 8,1 bilhões em receitas nos próximos três anos.

“Temos o compromisso de, a cada ano, superarmos essas metas e atrair esses visitantes para conhecerem as belezas do Brasil. Com os bons resultados registrados deste ano, estamos confiantes de que atingiremos esse objetivo”, destacou o ministro.

Quando observado o recorte mensal, em dezembro de 2024, os turistas estrangeiros deixaram no país US$ 721 milhões, 16% acima que o mesmo período do ano anterior, quando foram injetados US$ 622 milhões na economia nacional em receitas geradas pelo turismo.



TAX FREE – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou na última quinta-feira (16.01) o Projeto de Lei Complementar que inclui o programa “Tax Free” na reforma tributária. Esse programa permite o reembolso de impostos a turistas estrangeiros, oferecendo um incentivo adicional para visitar o Brasil. A medida tem como objetivo estimular o turismo, fortalecer a economia local e gerar mais empregos e renda no país.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou a conquista. “O Brasil, o Governo Federal e o Congresso deram um grande passo para o crescimento do turismo nacional. Oferecer no Brasil o programa Tax Free para visitantes internacionais significa fortalecer a competitividade dos nossos destinos. Isso representa mais receitas entrando em nossa economia, ampliando a geração de renda e emprego”, afirmou.