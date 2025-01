Símbolo do Esporte e da TV brasileira, Léo Batista morreu neste domingo (19), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. Ele estava internado no hospital Rios d'Or, na Freguesia, zona oeste do Rio de Janeiro, com complicações causadas por um tumor no pâncreas. Ele deixa uma filha.. A informação foi confirmada pelo Grupo Globo, onde trabalhava.

Batista ultrapassou os 70 anos de carreira no esporte e ficou conhecido como "A Voz Marcante". Inclusive, esse foi o título do documentário que o comunicador ganhou em 2002, produzido pelo SporTV.

O jornalista iniciou a sua carreira ainda com 15 anos, quando trabalhou nos serviços de alto-falantes em Cordeirópolis (SP), sua cidade natal. O seu primeiro trabalho foi na rádio e fez a cobertura da Copa do Mundo de 1950, no Brasil. Seu primeiro trabalho foi em 1955, quando foi contratado pela TV Rio e, quinze anos depois, passou a trabalhar na Globo. Léo Batista era um dos funcionários mais antigos da emissora dos Marinhos. Ele foi um dos primeiros âncoras do Globo Esporte e do Jornal Hoje.

O jornalista era declaradamente botafoguense. O clube cario ca se manifestou e homenageou seu ilsutre torcedor nas redes sociais. “Eterno em nossos corações! Com pesar e gratidão, hoje nos despedimos do grande Léo Batista, escolhido pela Estrela Solitária e um dos maiores nomes da comunicação brasileira. A voz marcante do jornalista atravessou gerações, nos acompanhou em momentos históricos e anunciou o ‘Tempo de Botafogo'”, diz a nota.