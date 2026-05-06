De breaking news em breaking news, quem quebra é você

Existe uma armadilha no ambiente de negócios. A ideia de que estar atualizado o tempo todo é, por si só, uma vantagem competitiva.

O excesso de informação tem gerado o efeito oposto. Líderes distraídos, times reativos e empresas que vivem pulando de assunto em assunto, sem aprofundar em nenhum.

A cada nova tendência, a cada nova urgência, muda-se o foco, ajusta-se a rota, recomeça-se. O que deveria ser estratégia vira apenas movimento.

O tom das notícias faz tudo parecer importante. Sem senso crítico, tudo soa como oportunidade. Por isso, a curadoria se tornou uma competência importante nos dias de hoje. Com intenção, saber o que realmente importa aprofundar agora, o que pode esperar e o que simplesmente não faz sentido para o negócio.

Existe um risco pouco discutido nesse cenário hiperconectado. A ansiedade estratégica. Aquela sensação constante de que algo está sendo perdido, de que é preciso agir rápido, de que tudo exige uma resposta imediata. Esse sentimento leva a decisões precipitadas, desalinhadas e, muitas vezes, difíceis de reverter.

O papel de questionar ganha força entre os intraempreendedores, que ajudam a organizar o excesso de informação e a transformar ruído em direção.

Enquanto muitos reagem ao barulho externo, profissionais intraempreendedores fazem escolhas mais conscientes, pois avaliam o que se conecta com a estratégia, o que resolve problemas relevantes e o que merece atenção naquele momento. Assim, mais do que trazer novas ideias, evitam desvios, o que sustenta o crescimento.

Crescer exige fazer melhor, com consistência e intenção. Escolhas melhores valem mais do que respostas rápidas.

A pergunta mais relevante deixa de ser o que está acontecendo agora e passa a ser o que realmente merece atenção.

Porque, de breaking news em breaking news, quem não define prioridades não se mantém informado, se mantém sobrecarregado.

E, no longo prazo, isso não se sustenta.