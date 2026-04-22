Ideia não vale nada. A execução vale tudo. Hum?

Durante muito tempo, ouvi essa frase sendo repetida por pessoas conhecidas, quase como um mantra do mundo dos negócios. A narrativa de que todo mundo tem ideia, de que elas são fáceis, abundantes e descartáveis. Mas isso sempre me incomodou.

Porque, na prática, eu via exatamente o contrário. Via a dificuldade de encontrar uma boa ideia. Horas e mais horas de trabalho, finais de semana e noites em claro para chegar em algo que realmente fizesse sentido.

Sim, ideias aparecem o tempo todo. E, sim, ideia sem execução não resolve nada. Mas o ponto é outro: uma boa ideia, de verdade, é rara. É difícil.

É aquela que carrega um paradoxo quase mágico: depois de pronta, parece óbvia. É o tipo de ideia que faz a gente se perguntar como nunca pensou nela antes.

Com o avanço da Inteligência Artificial, a execução deixou de ser o principal gargalo. Hoje, ela está mais rápida, mais acessível e, em muitos casos, mais barata. O que antes era diferencial começa a se tornar commodity.

Quando isso acontece, o centro de valor se desloca. Ideias voltam para o meio da mesa.

Ideias de novos produtos, de modelos de negócio, de abordagens, de crescimento. Ideias que abrem caminhos, em vez de apenas otimizar o que já existe.

Ideias são como sementes. Precisam ser cultivadas. E é justamente aqui que muitas empresas falham. Boas ideias dificilmente sobrevivem em ambientes rígidos. Processos engessados, hierarquias excessivas e aversão ao risco criam um cenário em que a inovação até é desejada no discurso, mas bloqueada na prática.

Isso nos leva ao intraempreendedorismo. Não como conceito bonito, mas como prática. Ele acontece quando a empresa cria condições para que pessoas pensem como donas, quando há autonomia para testar hipóteses e quando o erro deixa de ser visto como falha e passa a ser entendido como parte do processo.

Se executar deixou de ser o principal diferencial, o critério passa a ser outro: a qualidade do pensamento antes da ação.

Empresas que entendem essa mudança deixam de tratar ideias como algo trivial e passam a reconhecê-las como um ativo estratégico de alto valor.

Ao fazer isso, constroem ambientes onde boas ideias podem surgir, evoluir e ganhar forma. Como consequência, aumentam a capacidade de executar com mais precisão e impacto, porque deixam de fazer mais para passar a fazer melhor, focando no que realmente vale a pena ser feito.