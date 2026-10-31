Canil da GCM de Ferraz de Vasconcelos detém um suspeito e apreende drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, por meio de sua equipe do Canil, deteve um indivíduo e apreendeu grande quantidade de substâncias semelhantes a entorpecentes durante uma ação de patrulhamento preventivo e ostensivo realizada na Vila Santo Antônio, nas imediações do Ginásio Poliesportivo Paulão.

Durante a intervenção, os agentes localizaram diversas porções de substâncias suspeitas de serem entorpecentes, acondicionadas individualmente, além de R$ 108,00 em dinheiro e um aparelho celular. O material foi apreendido e a ocorrência encaminhada à autoridade policial para adoção das providências legais cabíveis.



O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, responsável pela apuração dos fatos e pela identificação de eventuais envolvidos na comercialização de drogas na região.



A atuação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal com a prevenção da criminalidade e o enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente nas proximidades de equipamentos públicos, praças, escolas, ginásios esportivos e demais espaços de convivência da população.



O patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela GCM tem papel fundamental na identificação de situações suspeitas, na prevenção de práticas criminosas e na preservação da segurança dos munícipes. A presença das equipes nesses locais também contribui para impedir que espaços destinados ao esporte, lazer e convivência comunitária sejam utilizados para atividades ilícitas.