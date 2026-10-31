Canil da GCM de Ferraz de Vasconcelos detém um suspeito e apreende drogas

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos, por meio de sua equipe do Canil, deteve um indivíduo e apreendeu grande quantidade de substâncias semelhantes a entorpecentes durante uma ação de patrulhamento preventivo e ostensivo realizada na Vila Santo Antônio, nas imediações do Ginásio Poliesportivo Paulão.
Durante a intervenção, os agentes localizaram diversas porções de substâncias suspeitas de serem entorpecentes, acondicionadas individualmente, além de R$ 108,00 em dinheiro e um aparelho celular. O material foi apreendido e a ocorrência encaminhada à autoridade policial para adoção das providências legais cabíveis.
O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil, responsável pela apuração dos fatos e pela identificação de eventuais envolvidos na comercialização de drogas na região.
A atuação reforça o compromisso da Guarda Civil Municipal com a prevenção da criminalidade e o enfrentamento ao tráfico de drogas, especialmente nas proximidades de equipamentos públicos, praças, escolas, ginásios esportivos e demais espaços de convivência da população.
O patrulhamento preventivo e ostensivo realizado pela GCM tem papel fundamental na identificação de situações suspeitas, na prevenção de práticas criminosas e na preservação da segurança dos munícipes. A presença das equipes nesses locais também contribui para impedir que espaços destinados ao esporte, lazer e convivência comunitária sejam utilizados para atividades ilícitas.
A equipe do Canil desempenha papel estratégico nas ações operacionais da corporação, ampliando a capacidade de atuação da Guarda Civil Municipal, especialmente nas ocorrências relacionadas à localização de entorpecentes e ao apoio às demais equipes de patrulhamento.
A GCM de Ferraz de Vasconcelos continuará intensificando o patrulhamento preventivo e ostensivo e as ações de enfrentamento ao tráfico de drogas, priorizando a proteção dos equipamentos públicos municipais e a segurança das pessoas que utilizam esses espaços.
A colaboração da população é fundamental para o trabalho das forças de segurança. Denúncias podem contribuir para direcionar o patrulhamento e identificar locais utilizados para práticas criminosas.
Canais de atendimento e denúncias da GCM: Emergência: 153, (11) 4679-4334 e (11) 4677-3112.