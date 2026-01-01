Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na Mogi-Bertioga; faixa está interditada

Veículo colidiu contra barreira de segurança

01 janeiro 2026 - 12h33Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Fernando Barreto/DS)

Um acidente envolvendo um carro de passeio deixou uma pessoa morta e outra ferida na rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), na manhã desta quinta-feira (1º).

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), no quilômetro 90+352, sentido Sul, o veículo colidiu contra a defensa metálica, uma barreira de segurança.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O condutor foi levado ao Hospital de Bertioga e o passageiro morreu no local.

Ainda segundo a CNL, a faixa 2 da rodovia segue fechada, mas o tráfego está fluindo.

