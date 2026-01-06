Ações da GCM de Itaquá inibem a formação de fluxos na virada do ano

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itaquaquecetuba realizou na véspera de Ano Novo (31) e na madrugada do dia 1º de janeiro a Operação Garantia da Ordem, que resultou na apreensão de mais de 700 porções de drogas, R$ 1.083,00 em espécie, na prisão de um homem por tráfico e em ações de patrulhamento preventivo em mais de 20 bairros.

Ao todo, 40 agentes, distribuídos em 18 viaturas, foram empenhados na operação, que teve como objetivo impedir fluxos e prevenir desordens durante a virada do ano. As equipes atuaram no Maragogipe, Vila Sônia, Vila Gepina, Pedreira, Josely, Miray, Odete, Piratininga, Caiuby, Recanto Mônica e Patrícia, além de outras regiões.

Durante a ação no Odete, um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Com ele, a GCM apreendeu 444 porções de cocaína, 130 buchas de maconha, 100 unidades de skank, 33 porções de drogas K, além de R$ 1.083,00 em dinheiro. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia Central.

As fiscalizações realizadas nos bairros também atenderam 65 chamados de perturbação do sossego e resultaram na apreensão de 14 motocicletas por infrações diversas, como ausência de equipamentos obrigatórios, adulteração ou falta de emplacamento, manobras perigosas e abandono de veículos suspeitos de escapar da abordagem das equipes.

Já no último domingo (4), a GCM recuperou uma motocicleta no Maragogipe. Os agentes chegaram até a motocicleta após uma denúncia via redes sociais da Secretaria de Segurança, trazendo indicativos de uma moto modelo Bross, possivelmente roubada, estacionada em uma garagem de uso coletivo.

Os agentes já estavam realizando buscas por meio de um pedido, também pelas redes sociais, feito por uma proprietária, vítima de roubo na Rodovia Ayrton Senna no último dia 29 com as mesmas características da motocicleta. Durante a vistoria, foi possível localizar o veículo abandonado sem o emplacamento, confirmando a queixa de roubo pelos chassis. Ninguém foi localizado no espaço.

"Nossa GCM está nas ruas e reforça que a perturbação do sossego é uma contravenção penal e que o som alto compromete o bem-estar da população. Além de causar prejuízos para pessoas mais velhas, temos crianças autistas no município e não vamos tolerar baderna", disse o secretário de Segurança, Anderson Caldeira.

"Itaquá tem lei, tem ordem e tem uma GCM combativa. Não importa o horário, o dia ou o bairro. Nossos homens são plenamente capacitados e treinados para coibir qualquer prática que não vá de acordo com o bem-estar da população que só quer paz", reforçou o prefeito Eduardo Boigues.

"Sou filho de Itaquá e posso garantir que nunca vi essa cidade tão respeitada como agora. A população pode contar com a gestão, com a GCM e com a força de vontade para enfrentar o crime", completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.