Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 05 de janeiro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 03/01/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Polícia

Colisão entre dois veículos interdita parcialmente a Mogi-Bertioga

Não há registro de lentidão

05 janeiro 2026 - 10h00Por Laura Barcelos - da Reportagem Local
- (Foto: Fernando Barreto/DS)

Um acidente envolvendo dois veículos interditou parcialmente a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), nesta segunda-feira (5). Duas pessoas foram levadas ao hospital. 

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, dois carros colidiram, por volta das 8 horas, no quilômetro 78, sentido sul. Não há registros de lentidão na via. 

A operação é atendida pela equipe da CNL com apoio da Polícia Rodoviária. A faixa 2, sentido norte, foi bloqueada, as equipes trabalham para remoção dos veículos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Suspeito é preso após roubar loja no centro de Suzano
Polícia

Suspeito é preso após roubar loja no centro de Suzano

Colisão entre veículos deixa dois feridos em Mogi
Polícia

Colisão entre veículos deixa dois feridos em Mogi

Operação Ano Novo intensifica fiscalização e recolhe motocicletas irregulares em Poá
Polícia

Operação Ano Novo intensifica fiscalização e recolhe motocicletas irregulares em Poá

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na Mogi-Bertioga; faixa está interditada
Polícia

Acidente deixa uma pessoa morta e outra ferida na Mogi-Bertioga; faixa está interditada

Fiscalização de Mogi multa 15 estabelecimentos e notifica 8 por descumprimento à Lei Seca
Polícia

Fiscalização de Mogi multa 15 estabelecimentos e notifica 8 por descumprimento à Lei Seca

Fiscalização municipal flagra venda ilegal de fogos de artifício e multa estabelecimento
Polícia

Fiscalização municipal flagra venda ilegal de fogos de artifício e multa estabelecimento