Colisão entre dois veículos interdita parcialmente a Mogi-Bertioga

Um acidente envolvendo dois veículos interditou parcialmente a rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro, a Mogi-Bertioga (SP-098), nesta segunda-feira (5). Duas pessoas foram levadas ao hospital.

Segundo a Concessionária Novo Litoral (CNL), que administra a via, dois carros colidiram, por volta das 8 horas, no quilômetro 78, sentido sul. Não há registros de lentidão na via.

A operação é atendida pela equipe da CNL com apoio da Polícia Rodoviária. A faixa 2, sentido norte, foi bloqueada, as equipes trabalham para remoção dos veículos.