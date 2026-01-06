Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Acidente

Freios falham, caminhão tomba e causa trânsito na Mogi-Bertioga

Caso aconteceu na tarde desta terça-feira (6). Vítima foi socorrida pela concessionária

06 janeiro 2026 - 15h56Por Gabriel Vicco - da Reportagem Local
Acidente causou lentidão na Rodovia Mogi-BertiogaAcidente causou lentidão na Rodovia Mogi-Bertioga - (Foto: Divulgação)

Um caminhão tombou após uma falha dos freios e causou lentidão na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), conhecida como Mogi-Bertioga, na tarde desta terça-feira (6). De acordo com o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada por uma ambulância da Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela via.

De acordo com a concessionária, o caminhão bateu na barreira de contenção após ter uma falha nos freios. A faixa 1 no sentido Bertioga e a faixa 2 no sentido Mogi das Cruzes estão interditadas. Apesar da lentidão por excesso de carros, o fluxo segue normalmente.