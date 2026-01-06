GCM de Suzano localiza 231 porções de entorpecentes no Miguel Badra

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano localizou 231 porções de entorpecentes na tarde da última segunda-feira (05/01), por volta das 14h30, no bairro Cidade Miguel Badra, após denúncia sobre possível tráfico na rua Rubens Pimentel de Medeiros.

No momento da chegada, os agentes localizaram uma sacola plástica preta escondida entre paralelepípedos contendo 68 porções de maconha, 77 de crack e 86 de cocaína, totalizando 231 porções de drogas. Todo o material foi recolhido e encaminhado ao 2º Distrito Policial do Boa Vista, onde foi contabilizado, pesado e apreendido pela autoridade policial.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a importância do trabalho preventivo e da colaboração da população. “A atuação da GCM é fortalecida quando a população confia e repassa informações. Mesmo sem a abordagem direta de suspeitos, conseguimos retirar drogas de circulação”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.