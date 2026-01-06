Homem é preso por tentativa de feminicídio e tortura em Guararema

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, violência doméstica e tortura contra uma mulher de 30 anos, na madrugada desta segunda-feira (5), em um condomínio no bairro Nogueira, em Guararema.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a polícia militar foi acionada para atender à ocorrência na Avenida Vereador Jair de Souza, após vizinhos ouvirem gritos vindos de dentro do apartamento. No local, a equipe encontrou o suspeito e a vítima.

A mulher apresentava diversos hematomas pelo corpo. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada à Santa Casa da Misericórdia de Guararema, onde permanece internada.

O homem foi detido e levado à delegacia, onde foi autuado em flagrante. O caso foi registrado como tortura, violência doméstica e tentativa de feminicídio na Delegacia de Guararema.