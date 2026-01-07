Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 06/01/2026
Polícia

Procurado da Justiça é capturado na região do Jardim Colorado

Ação ocorreu durante patrulhamento preventivo e resultou no cumprimento de mandado de prisão por tráfico de drogas

06 janeiro 2026 - 20h00Por da Reportagem Local
Procurado da Justiça é capturado na região do Jardim Colorado - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Suzano capturou um procurado da Justiça na última segunda-feira (05/01), às 12h20, durante patrulhamento preventivo realizado na rua Assembleia de Deus, no bairro Jardim Colorado. A ação teve como objetivo reforçar a segurança na região e localizar indivíduos com pendências judiciais.

O suspeito foi reconhecido pelos agentes por já ter se evadido de abordagens anteriores, o que motivou a intervenção imediata da equipe e a realização de procedimentos de segurança.

Durante a ação, o homem ofereceu resistência, sendo necessário o emprego de técnicas de contenção para garantir a integridade dos agentes e dele próprio. Logo após, foi realizada consulta que constatou que o indivíduo tinha um mandado de prisão em aberto contra ele por tráfico de drogas. Diante da constatação, a equipe efetuou a captura e conduziu o procurado ao 1º Distrito Policial de Palmeiras.

O secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino, destacou a relevância do patrulhamento ostensivo. “A presença constante das equipes nas ruas é fundamental para identificar foragidos e cumprir determinações judiciais. Esse trabalho reforça nosso compromisso com a segurança e a ordem pública”, afirmou.

A Prefeitura de Suzano reforça que denúncias podem ser feitas de forma anônima por meio dos telefones 153 e (11) 4746-3297.