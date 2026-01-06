Procurado por homicídio e roubo é preso no Jardim Santa Maria, em Suzano

Um homem de 41 anos, foragido por homicídio e roubo, foi preso no último sábado (3) no Jardim Santa Maria, em Suzano. Sentenças somam mais de 11 anos de reclusão em regime fechado.

Segundo a polícia militar, durante patrulhamento na rua Santa Maria, os agentes decidiram abordar dois homens. Nada de ilícito foi encontrado, porém, ao consultarem os antecedentes criminais, descobriram dois mandados de prisão.

O abordado tinha o benefício de livramento condicional nas duas sentenças, no entanto, a partir de fevereiro de 2025, deixou de comparecer em juízo e não comunicou a mudança de endereço. Por este motivo, o juiz da vara de execuções criminais de Taubaté acolheu a manifestação do Ministério Público que solicitou a regressão do benefício para o regime fechado, em ambas as condenações.

Ainda segundo a PM, pelo crime de roubo, o homem deverá cumprir o restante da sentença de 5 anos e 4 meses em regime fechado, além de mais 6 anos pelo crime de homicídio.

O homem foi preso no Distrito Policial de Suzano, onde aguarda decisão da Justiça.