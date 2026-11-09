Defesa Civil esclarece que kit de emergência é preventivo

Após uma publicação da Defesa Civil Nacional, nesta sexta-feira (6), ensinando a fazer um kit de emergência, internautas começaram a criar conspirações na internet. A Defesa Civil voltou até a publicação e esclareceu: “Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma inversão alienígena”, disse em um comentário.



Em uma publicação no X, um usuário relacionou os pedidos de estoque com aos de outros países. “Reino Unido, Alemanha, Suécia, Noruega, Brasil e outros orientam o kit de emergência para 72 horas. O que está acontecendo?”, comentou. Outro usuário disse: “Pessoal falando sobre o kit de emergência, o que está rolando que eu não estou sabendo?”, relatou. Em uma outra publicação, um homem compartilhou como está fazendo o próprio kit de emergência.



Na publicação, a Defesa Civil Nacional esclarece. “Em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso”, por isso a medida é recomendada e alinha às práticas internacionais.



No kit, é recomendado itens essenciais para 72 horas (três dias). Sendo eles, dois litros de água por pessoa, comidas não perecíveis – frutas secas, barras de cerais, biscoitos; utensílios, itens de primeiros socorros e itens de higiene. Também há a necessidade de ter roupas, eletrônicos, documentos e itens para crianças e pets, se houver.



Na mesma publicação, A Defesa Civil Nacional comentou sobre. “Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma inversão alienígena!”, compartilhou.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo também fez uma publicação acerca do tema. “Sempre que houver um alerta climático real, a Defesa Civil envia comunicados oficiais pelos canais oficiais”.



Ainda reiteram que a prevenção é uma boa ideia, e que para caso haja a necessidade, um kit básico de emergência deve ter documentos oficiais, medicamentos de uso contínuo, roupas e itens essenciais, água e lanches rápidos e rações para os pets.



Finalizaram compartilhando o número da Defesa Civil (199) e dos Bombeiros (193), caso haja a necessidade.