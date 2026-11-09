Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Menu Busca
segunda-feira 09 de novembro de 2026 Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler Jornal Assine
Jornal Diário de Suzano
Envie seu vídeo (11) 4745-6900
Black November no Magic
Região

Defesa Civil esclarece que kit de emergência é preventivo

Especulações cresceram acerca do tema nas redes sociais nos últimos dias

09 novembro 2026 - 16h37 Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
A Defesa Civil do Estado de São Paulo também fez uma publicação acerca do tema. “Sempre que houver um alerta climático real, a Defesa Civil envia comunicados oficiais pelos canais oficiais”. A Defesa Civil do Estado de São Paulo também fez uma publicação acerca do tema. “Sempre que houver um alerta climático real, a Defesa Civil envia comunicados oficiais pelos canais oficiais”. - (Foto: Divulgação/Governo de SP)

Após uma publicação da Defesa Civil Nacional, nesta sexta-feira (6), ensinando a fazer um kit de emergência, internautas começaram a criar conspirações na internet. A Defesa Civil voltou até a publicação e esclareceu: “Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma inversão alienígena”, disse em um comentário.

Em uma publicação no X, um usuário relacionou os pedidos de estoque com aos de outros países. “Reino Unido, Alemanha, Suécia, Noruega, Brasil e outros orientam o kit de emergência para 72 horas. O que está acontecendo?”, comentou. Outro usuário disse: “Pessoal falando sobre o kit de emergência, o que está rolando que eu não estou sabendo?”, relatou. Em uma outra publicação, um homem compartilhou como está fazendo o próprio kit de emergência.

Na publicação, a Defesa Civil Nacional esclarece. “Em desastres de grande proporção, o socorro pode demorar a chegar a algumas localidades devido às dificuldades de acesso”, por isso a medida é recomendada e alinha às práticas internacionais.

No kit, é recomendado itens essenciais para 72 horas (três dias). Sendo eles, dois litros de água por pessoa, comidas não perecíveis – frutas secas, barras de cerais, biscoitos; utensílios, itens de primeiros socorros e itens de higiene. Também há a necessidade de ter roupas, eletrônicos, documentos e itens para crianças e pets, se houver.

Na mesma publicação, A Defesa Civil Nacional comentou sobre. “Pessoal, é apenas um conteúdo sobre prevenção! Não existe nada de misterioso no ar ou alguma inversão alienígena!”, compartilhou.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo também fez uma publicação acerca do tema. “Sempre que houver um alerta climático real, a Defesa Civil envia comunicados oficiais pelos canais oficiais”.

Ainda reiteram que a prevenção é uma boa ideia, e que para caso haja a necessidade, um kit básico de emergência deve ter documentos oficiais, medicamentos de uso contínuo, roupas e itens essenciais, água e lanches rápidos e rações para os pets.

Finalizaram compartilhando o número da Defesa Civil (199) e dos Bombeiros (193), caso haja a necessidade.

Leia Também

SIS na Palma da Mão começa a funcionar gradualmente nas unidades de saúde de Mogi

SIS na Palma da Mão começa a funcionar gradualmente nas unidades de saúde de Mogi
Ferraz realiza II Paralimpíadas Escolares com participação de 196 estudantes

Ferraz realiza II Paralimpíadas Escolares com participação de 196 estudantes
Novembro Azul terá programação especial nas UBSs de Ferraz

Novembro Azul terá programação especial nas UBSs de Ferraz
Estação Ferraz da CPTM recebe ação de divulgação de cursos gratuitos e vagas de emprego
Emprega Ferraz

Estação Ferraz da CPTM recebe ação de divulgação de cursos gratuitos e vagas de emprego
Desabamento no Brás: Defesa Civil interdita dois imóveis; trabalho dos bombeiros continua
São Paulo

Desabamento no Brás: Defesa Civil interdita dois imóveis; trabalho dos bombeiros continua
Defesa Civil de SP emite mais de 40 alertas de chuva e mantém gabinete de crise em todo o estado neste final de semana
Tempo

Defesa Civil de SP emite mais de 40 alertas de chuva e mantém gabinete de crise em todo o estado neste final de semana