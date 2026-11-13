CPTM terá alteração na circulação do fim de semana de 14 e 15 de novembro

Os passageiros que utilizam as linhas administradas pela CPTM devem ficar atentos às alterações operacionais programadas para o fim de semana, sábado (14) e domingo (15). As intervenções são necessárias para a realização de obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização ao longo da via férrea.
No domingo haverá gratuidade no transporte público para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A oferta de viagens sem a necessidade de pagamento de bilhetes será válida das 09h às 21h, em todas as estações do sistema ferroviário. Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade.
Confira o cronograma detalhado da operação:
Sábado (14)
Linha 10 – Turquesa
- A partir das 23h até o fim da operação comercial, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Ipiranga, pela plataforma 3 na estação Juventus-Mooca e pela plataforma 2 na estação Tamanduateí, devido a obras do monotrilho em Ipiranga.
Linha 12 – Safira
- Das 21h ao término da operação comercial, a circulação de trens no trecho entre as estações Brás e Tatuapé ficará interrompida para a realização de manutenção no equipamento de mudança de vias, alívio de tensão, soldas, limpeza de faixa e fusão de cabeamento. Como alternativa, os passageiros deverão realizar a transferência para a Linha 11-Coral para realizar o deslocamento.
Domingo (15)
Linha 10 – Turquesa
- Das 6h às 8h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas Estações Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, devido à realização de manutenção preventiva no equipamento de mudança de vias.
- Das 14h às 16h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Rio Grande da Serra, devido à realização de manutenção preventiva no equipamento de mudança de vias.
Linha 12 – Safira
- Do início da operação comercial até às 08h, a circulação de trens no trecho entre as estações Brás e Tatuapé ficará interrompida para a realização de manutenção no equipamento de mudança de vias, alívio de tensão, soldas, limpeza de faixa e fusão de cabeamento. Como alternativa, os passageiros deverão realizar a transferência para a Linha 11-Coral para realizar o deslocamento.
- Das 18h30 até o final da operação comercial, os passageiros devem embarcar e desembarcar somente pela plataforma 6 na estação Brás. As mudanças ocorrem para manutenção preventiva no equipamento de mudança de vias.
Atendimento ao Passageiro
Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.
Sobre a CPTM
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,3 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 50,6 mil km, ou 1,2 volta em torno da Terra, em 1.302 viagens programadas. Juntas, as três linhas da CPTM somam 129 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 39. A CPTM atende os moradores de 11 municípios, incluindo a capital.