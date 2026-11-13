CPTM terá alteração na circulação do fim de semana de 14 e 15 de novembro

Os passageiros que utilizam as linhas administradas pela CPTM devem ficar atentos às alterações operacionais programadas para o fim de semana, sábado (14) e domingo (15). As intervenções são necessárias para a realização de obras de manutenção, melhorias de infraestrutura e modernização ao longo da via férrea.

No domingo haverá gratuidade no transporte público para o segundo dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A oferta de viagens sem a necessidade de pagamento de bilhetes será válida das 09h às 21h, em todas as estações do sistema ferroviário. Não será necessário apresentar comprovante de escolaridade.

Confira o cronograma detalhado da operação:

Sábado (14)

Linha 10 – Turquesa

A partir das 23h até o fim da operação comercial, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na Estação Ipiranga, pela plataforma 3 na estação Juventus-Mooca e pela plataforma 2 na estação Tamanduateí, devido a obras do monotrilho em Ipiranga.

Linha 12 – Safira