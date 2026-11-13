Defesa Civil de SP envia alertas severos de Cell Broadcast e monitora ocorrências de chuvas intensas em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo intensificou o monitoramento e o envio de avisos meteorológicos nesta quinta-feira (12), em decorrência da atuação de áreas de instabilidade que provocam chuvas fortes em diferentes regiões paulistas. Ao longo desta tarde, foram emitidos 33 alertas via SMS e 8 por meio da tecnologia Cell Broadcast (CBC), sistema que envia mensagens instantâneas de alerta diretamente para as telas dos celulares nas áreas de risco.

Os avisos de Cell Broadcast começaram a ser emitidos às 14h40, alertando sobre chuva forte com raios, ventos e condição para granizo com deslocamento para Sete Barras e municípios vizinhos. Às 15h20, o sistema direcionou alertas para a região de Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema. Pouco depois, às 15h31, a mensagem de alerta foi enviada para Juquiá e Miracatu. Às 15h47, o aviso abrangeu a Zona Sul da Capital e a Região do ABC. Às 16h33, um novo alerta foi emitido para a Zona Leste de São Paulo. Na sequência, às 17h22, a mensagem foi disparada para Nazaré Paulista, Piracaia e Joanópolis e, às 17h49, para Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra.

Dados meteorológicos e acumulados

De acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas foram registradas rajadas significativas de vento em municípios como Mauá (55,4 km/h), Osasco (42,1 km/h), São Paulo (41,7 km/h) e São Caetano do Sul (41,4 km/h).

Ocorrências registradas no estado

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) segue em contato com as Defesas Civis Municipais e permanece monitorando a situação para atualizar as informações junto às prefeituras. Além de registros em São Paulo e Santa Isabel, a combinação de umidade, calor e rajadas de vento provocou impactos em outros municípios. Até o momento, não há informações de desabrigados, desalojados ou solicitações de ajuda humanitária no estado.

Em Mauá, foi registrado um ponto de alagamento na Rua Fernão Dias, no Jardim Santa Lídia, que deixou um veículo ilhado. Uma pessoa foi retirada do automóvel em segurança.

Em Mogi das Cruzes, foram contabilizados pontos de alagamento em cruzamentos importantes, como na Avenida Francisco Ribeiro Nogueira (com a Rua José Antônio Rosa e com a Avenida Edro Machado) e na Avenida Henrique Peres (com a Rua Guttermann). Até o momento, não há registro de residências atingidas ou vítimas.

Em Suzano, há registro de pontos de alagamento na região central, no Portão do Ronda e no bairro Cidade Miguel Badra Baixo, sem registro de residências atingidas. Também foi registrada a queda de um muro sobre uma residência, localizada na Rua Pinhal, nº 40, Jardim Revista. O imóvel não foi interditado e ninguém ficou ferido.

Em Arujá, uma ocorrência grave mobilizou as equipes de socorro: o muro de um prédio em construção na Avenida Fatec desabou. Uma vítima foi retirada dos escombros e prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada a um hospital da região.