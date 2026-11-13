Defesa Civil de SP envia alertas severos de Cell Broadcast e monitora ocorrências de chuvas intensas em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo intensificou o monitoramento e o envio de avisos meteorológicos nesta quinta-feira (12), em decorrência da atuação de áreas de instabilidade que provocam chuvas fortes em diferentes regiões paulistas. Ao longo desta tarde, foram emitidos 33 alertas via SMS e 8 por meio da tecnologia Cell Broadcast (CBC), sistema que envia mensagens instantâneas de alerta diretamente para as telas dos celulares nas áreas de risco.
Os avisos de Cell Broadcast começaram a ser emitidos às 14h40, alertando sobre chuva forte com raios, ventos e condição para granizo com deslocamento para Sete Barras e municípios vizinhos. Às 15h20, o sistema direcionou alertas para a região de Mogi das Cruzes, Suzano e Guararema. Pouco depois, às 15h31, a mensagem de alerta foi enviada para Juquiá e Miracatu. Às 15h47, o aviso abrangeu a Zona Sul da Capital e a Região do ABC. Às 16h33, um novo alerta foi emitido para a Zona Leste de São Paulo. Na sequência, às 17h22, a mensagem foi disparada para Nazaré Paulista, Piracaia e Joanópolis e, às 17h49, para Artur Nogueira, Cosmópolis e Holambra.
Dados meteorológicos e acumulados
De acordo com a Defesa Civil, nas últimas horas foram registradas rajadas significativas de vento em municípios como Mauá (55,4 km/h), Osasco (42,1 km/h), São Paulo (41,7 km/h) e São Caetano do Sul (41,4 km/h).
Ocorrências registradas no estado
O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) segue em contato com as Defesas Civis Municipais e permanece monitorando a situação para atualizar as informações junto às prefeituras. Além de registros em São Paulo e Santa Isabel, a combinação de umidade, calor e rajadas de vento provocou impactos em outros municípios. Até o momento, não há informações de desabrigados, desalojados ou solicitações de ajuda humanitária no estado.
Em Mauá, foi registrado um ponto de alagamento na Rua Fernão Dias, no Jardim Santa Lídia, que deixou um veículo ilhado. Uma pessoa foi retirada do automóvel em segurança.
Em Mogi das Cruzes, foram contabilizados pontos de alagamento em cruzamentos importantes, como na Avenida Francisco Ribeiro Nogueira (com a Rua José Antônio Rosa e com a Avenida Edro Machado) e na Avenida Henrique Peres (com a Rua Guttermann). Até o momento, não há registro de residências atingidas ou vítimas.
Em Suzano, há registro de pontos de alagamento na região central, no Portão do Ronda e no bairro Cidade Miguel Badra Baixo, sem registro de residências atingidas. Também foi registrada a queda de um muro sobre uma residência, localizada na Rua Pinhal, nº 40, Jardim Revista. O imóvel não foi interditado e ninguém ficou ferido.
Em Arujá, uma ocorrência grave mobilizou as equipes de socorro: o muro de um prédio em construção na Avenida Fatec desabou. Uma vítima foi retirada dos escombros e prontamente socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), sendo encaminhada a um hospital da região.
Em Sete Barras, a passagem da tempestade foi marcada por ventos fortes, queda de granizo e quedas de árvores. Estima-se que as rajadas de vento tenham alcançado a casa dos 75 km/h, com acumulado de chuva de 35 mm. As equipes da Defesa Civil municipal seguem em campo realizando vistorias e o atendimento à população.
Previsão do tempo para quinta e sexta-feira
Nesta quinta-feira (12), a previsão do tempo da Defesa Civil estadual indica predomínio de nebulosidade em grande parte do território paulista, com algumas aberturas de sol. Entre a tarde e a noite, a combinação de umidade e aquecimento favorece pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada, com possibilidade de maior intensidade na Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Vale do Paraíba e áreas da Serra do Mar. Na Capital, as temperaturas variam entre 18°C e 24°C, com sensação de tempo ameno e úmido, e rajadas de vento entre 25 e 45 km/h.
Para sexta-feira (13), as condições atmosféricas continuam favoráveis à formação de áreas de instabilidade. A previsão aponta pancadas de chuva moderada a forte, acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, ocorrendo de maneira irregular e intercaladas com aberturas de sol. A atenção deve ser redobrada nas regiões metropolitanas, no leste paulista, no Vale do Paraíba e em áreas do interior. Na capital, os termômetros devem oscilar entre 18°C e 26°C, com sensação de abafamento, e ventos estimados entre 35 e 55 km/h, podendo alcançar valores próximos de 60 km/h em tempestades isoladas.
Recomendações da Defesa Civil à população
A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos oficiais, evitar áreas alagadas e nunca atravessar ruas inundadas ou trechos com correnteza, a pé ou de veículo. Durante tempestades, procure abrigo seguro e mantenha distância de árvores, postes e estruturas metálicas.
Em áreas de encosta, fique atento a sinais como rachaduras no solo ou nas paredes, inclinação de árvores e postes e estalos no terreno. Ao identificar esses indícios, afaste-se do local e acione a Defesa Civil.
Para receber gratuitamente os alertas por SMS, envie o CEP da localidade desejada para o número 40199.
Em situações de emergência, acione a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.