As implementações e modernizações das formas de pagamentos das estações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) é bem vista pelos passageiros que circulam pela Estação de Suzano, da Linha 11 - Coral. A última alteração ocorreu em outubro, quando todas as estações passaram a aceitar a Carteira Digital do TOP nos bloqueios.

Esses conjuntos de implementações fazem parte do pacote de modernização previsto para 2026 pela companhia. No ano, as estações passaram a aceitar o pagamento por Pix nos terminais de autoatendimento e, posteriormente, as catracas passaram a aceitar pagamentos por aproximação NFC, por cartões de crédito e débito, celulares e relógios. A novidade é a implementação do pagamento através da Carteira Digital do Top nos bloqueios, que permite os passageiros efetuarem os pagamentos diretamente pelo celular, gerando um QR Code.

Desta forma, o Diário de Suzano esteve na Estação de Suzano da Linha 11 - Coral e ouviu as avaliações dos passageiros sobre o tema. A passageira Danielly de Souza, de 46 anos, relatou que acha válida toda e qualquer medida que economize o tempo dos passageiros, evitando filas e aglomerações. “Eu acho super válida essas medidas. Já passei a utilizar o pagamento por aproximação”, comentou.