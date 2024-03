Alto Tietê conta com 49 agentes da Defesa Civil em apoio aos municípios

O Alto Tietê conta atualmente com 49 agentes da Defesa Civil para atender a população. Os dados são referentes a Mogi, Suzano, Ferraz, Itaquá, Arujá e Santa Isabel. A Prefeitura de Poá não informou a quantidade de servidores.

Os servidores da Defesa Civil Municipal, são acionados para atender às demandas da população em emergências, riscos e denúncias.



Em Mogi das Cruzes, o Departamento de Defesa Civil conta com 8 servidores especializados, que trabalham com a Prefeitura e a Guarda Civil Municipal (GCM). Eles são responsáveis por monitorar fenômenos naturais (como chuvas e ventos), além de prestar apoio em incidentes diversos, como incêndios e danos a propriedades. Além disso, auxiliam no monitoramento da cidade, por meio do Centro de Operações Integradas (COI).



Já em Suzano, a equipe conta com 14 servidores, incluindo agentes e especialistas como um geólogo, que trabalha para monitorar áreas de risco, realizar intervenções preventivas e responder a desastres naturais. A população pode acionar seus serviços através do número: (11) 4748-5394. É possível também fazer denúncias relacionadas à segurança.

Agora, para fazer denúncias sobre os assuntos que mencionamos acima, a população pode falar na Ouvidoria Municipal, pelos telefones: 0800-774-2007, 156 e (11) 4743-1796 ou pelo e-mail ouvidoria@suzano.sp.gov.br



A equipe de Arujá é composta por um coordenador que atua em parceria com a GCM. Para fazer qualquer acionamento basta ligar facilmente no número 153. A prefeitura afirmou ainda que a população pode relatar qualquer situação de risco iminente.

Santa Isabel, tem menos agentes, são 3 servidores que oferecem serviços de vistoria, orientação e alerta à população. O contato com a Defesa Civil é feito através da Ouvidoria Municipal, e as denúncias podem ser de diversas situações, como deslizamentos, áreas de riscos, árvores em risco, desabamentos e entre outras.



Itaquaquecetuba, tem atualmente 14 agentes, que fazem a prevenção e o monitoramento de áreas de risco, além de responder a emergências como enchentes e deslizamentos. O contato pode ser feito tanto para emergências quanto para dúvidas sobre segurança. Os números para denúncias são: 199 e para dúvidas pelo (11) 4642-4499.



Já Ferraz de Vasconcelos, conta com 9 agentes para realizar vistorias preventivas, atender ocorrências e atendimentos diversos aos munícipes que estejam em situação de riscos.

O acionamento pode ser feito pelo número 199, e denúncias anônimas são bem-vindas através da Ouvidoria Municipal no site da própria Prefeitura.



Por fim, a Prefeitura de Poá não informou o número de agentes que atuam na cidade. Os servidores são responsáveis por vistoriar áreas de risco e prestar atendimento em situações críticas, como quedas de árvores e deslizamentos. A população pode acionar os serviços pelo telefone: 199 ou 4614-1666.



A administração informou ainda que é importante ressaltar que certas questões, como poda de árvores, laudos ou fiscalização de obras irregulares ou recolhimento de animais silvestres não são de responsabilidade direta da Defesa Civil.

--