Ferraz intensifica Campanha Contra a Febre Amarela com Dia D neste sábado

A Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos está intensificando a Campanha de Vacinação Contra a Febre Amarela na cidade. Neste sábado, dia 15 de março, realizará o Dia D com a oferta de vacina em cinco locais, sendo quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) CSII; Vila Margarida; Vila Santo Antônio e Vila São Paulo, além de uma van itinerante próximo à UBS do Jardim Yone. A vacinação será realizada, das 8 às 16 horas. Ferraz não tem casos de vacina amarela, mas o Grupo da Vigilância Epidemiológica (GVE) do Alto Tietê acendeu o alerta vermelho após o registro de um macaco encontrado em Guarulhos que testou positivo para a doença. O animal não transmite a doença para humanos e não é necessário pânico. O aviso é para a população se vacinar, especialmente quem nunca tomou nenhuma dose. Se você tiver a caderneta de vacinação, basta comparecer à sua unidade de referência e buscar informações.

A vacinação está indicada para a população com faixa etária entre nove meses e 59 anos, não vacinada. É necessário levar a caderneta de vacinação e documentos pessoais. São duas doses para a população de 9 meses a menor de cinco anos, e dose única para a população de 5 a 59 anos de vacina contra a Febre Amarela, ao longo da vida.

A coordenadora da Vigilância em Saúde, Daisy Ruiz, informou que os agentes comunitários de endemias e de saúde estão convidando a população a participar da campanha neste sábado. Não há uma estimativa de quantos precisam ser vacinados. A recomendação é que caso a pessoa não se lembre ou não tenha o comprovante disponível, é que busque a vacinação.