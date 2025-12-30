Procon de Ferraz notifica Sabesp por falta de água e pede restabelecimento imediato do fornecimento

O Procon de Ferraz de Vasconcelos notificou nesta terça-feira, dia 30, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pelos problemas relacionados à falta de água na cidade. A notificação é baseada no artigo 55, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.078/90 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.

Na notificação, o Procon solicita esclarecimentos referente a constante falta de fornecimento de água em diversos bairros da cidade, situação que tem ocasionado um elevado número de denúncias e reclamações formais registradas junto ao órgão.

Conforme relatos recebidos, há consumidores que se encontram há vários dias consecutivos sem o fornecimento de água, ou com informações claras sobre a interrupção e a previsão de normalização do serviço. Até as crianças estão sendo afetadas, segundo o Procon. Fica estabelecido o prazo de 36 horas, a contar do recebimento deste auto de notificação para que a concessionária encaminha resposta formal ao órgão, elencando as causas, previsão de normalização, ações preventivas e providências.

O diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, informou que a providência é justificada pelas reclamações registradas no órgão, que funciona dentro do Centro de Integração da Cidadania (CIC) no Parque São Francisco. Quem for prejudicado pode procurar o órgão e registrar a reclamação formal. O Procon de Ferraz atende na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, em frente à estação Gianetti, da CPTM. O telefone para mais informações é o 4679-4782.