Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 30 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 30/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Procon de Ferraz notifica Sabesp por falta de água e pede restabelecimento imediato do fornecimento

Procon solicita esclarecimentos referente a constante falta de fornecimento de água em diversos bairros da cidade

30 dezembro 2025 - 14h55Por De Ferraz
- (Foto: Divulgação/ SecomFV)

O Procon de Ferraz de Vasconcelos notificou nesta terça-feira, dia 30, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pelos problemas relacionados à falta de água na cidade. A notificação é baseada no artigo 55, parágrafo 4º da Lei Federal nº 8.078/90 do Código de Defesa e Proteção do Consumidor.

Na notificação, o Procon solicita esclarecimentos referente a constante falta de fornecimento de água em diversos bairros da cidade, situação que tem ocasionado um elevado número de denúncias e reclamações formais registradas junto ao órgão.

Conforme relatos recebidos, há consumidores que se encontram há vários dias consecutivos sem o fornecimento de água, ou com informações claras sobre a interrupção e a previsão de normalização do serviço. Até as crianças estão sendo afetadas, segundo o Procon. Fica estabelecido o prazo de 36 horas, a contar do recebimento deste auto de notificação para que a concessionária encaminha resposta formal ao órgão, elencando as causas, previsão de normalização, ações preventivas e providências.

O diretor do Procon de Ferraz, Mikael Almeida, informou que a providência é justificada pelas reclamações registradas no órgão, que funciona dentro do Centro de Integração da Cidadania (CIC) no Parque São Francisco. Quem for prejudicado pode procurar o órgão e registrar a reclamação formal. O Procon de Ferraz atende na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, em frente à estação Gianetti, da CPTM. O telefone para mais informações é o 4679-4782.

Deixe seu Comentário

Leia Também

GCM de Poá reforça segurança no fim de ano, frustra roubo e recupera moto
Região

GCM de Poá reforça segurança no fim de ano, frustra roubo e recupera moto

Poá garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Ano Novo
Região

Poá garante funcionamento dos serviços essenciais no feriado de Ano Novo

Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá
Região

Infância é centro das políticas públicas em primeiro ano de gestão em Poá

Vistoria técnica define detalhes do Carnaval 2026 em Ferraz
Região

Vistoria técnica define detalhes do Carnaval 2026 em Ferraz

Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30
Região

Prefeitura de SP anuncia aumento nas passagens de ônibus para R$ 5,30

Governo de SP instala gabinete de crise e alerta para fortes chuvas nos próximos dias
Região

Governo de SP instala gabinete de crise e alerta para fortes chuvas nos próximos dias