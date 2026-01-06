Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

UMC abre inscrições para atendimento psicológico gratuito à comunidade

Serviço-Escola de Psicologia oferece acolhimento profissional para todas as idades, interessados podem se inscrever entre janeiro e fevereiro

06 janeiro 2026 - 08h51Por Da região
Com o objetivo de ampliar o acesso ao cuidado com a saúde mental, a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) anuncia a abertura das inscrições para atendimentos psicológicos gratuitos. A iniciativa, voltada à comunidade, é realizada pelo ServiçoEscola de Psicologia, que conta com uma das melhores estruturas da cidade.

Os atendimentos individuais são realizados por alunos concluintes do curso de Psicologia da instituição. Para garantir o rigor ético e a qualidade técnica, todas as sessões contam com a supervisão direta de professores orientadores. A iniciativa promove um espaço de escuta qualificada e acolhimento humanizado, reforçando o compromisso social da universidade com a cidade e região do Alto Tietê.

O processo de acompanhamento consiste em sessões semanais com duração de 50 minutos cada. Devido à alta demanda e ao caráter personalizado do serviço, as vagas são limitadas. As inscrições devem ser realizadas no período de 6 de janeiro a 2 de fevereiro de 2026.

Como se inscrever

Para garantir a participação, o interessado deve entrar em contato via telefone ou e-mail, informando o nome completo, idade e um número de telefone para contato.

Serviço

Serviço-Escola de Psicologia – Campus UMC.

Período de inscrições: de 06/01 a 02/02/2026.

Telefone: (11) 4798-7133 (atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

E-mail: clinicapsico@umc.br