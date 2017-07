Grupo teatral Contadores de Mentira realiza Mês Internacional

O grupo teatral Contadores de Mentira completará 22 anos e, para comemorar a data celebrada em agosto, realizará o Mês Internacional em julho. O evento contará com atividades multiculturais, envolvendo espetáculos, palestras, shows e oficinas com artistas internacionais, isso porque a casa também receberá a IV edição do intercâmbio "Ofícios e Raízes". Neste sábado, às 20 horas, haverá show da cantora Cátia de França e as ações acontecerão até o dia 29.

A atriz e gestora do espaço Contadores de Mentira, Daniele Santana, explicou que o Mês Internacional é imbuído das comemorações de aniversário do grupo e também pelas atividades de intercâmbio. "Como estaremos ininterruptos até agosto e agora recebemos a IV edição do 'Ofício e Raízes', esta é a oportunidade para se reunir e conhecer pessoas que tenham percurso em alguma área da arte".

Desde o último domingo a casa recebe artistas de outros países. A semana começou com a cubana Roxana Pineda, que ministrou palestras, oficinas e encerrou a participação com um espetáculo quinta-feira. Neste sábado, a cantora paraibana Cátia França abrilhantará a casa com o show 'Hóspede da Natureza. "Ela é um nome forte na música alternativa. Para nós, é uma honra receber- lá", diz Daniele.

Na próxima semana, a programação estará recheada com a chegada do grupo equatoriano Contra El Tiempo, o moçambicano Klemente Tsamba e o indiano Shivatrakash. "A gente está com expectativa de ter a casa cheia, porque são espetáculos que não estão na rota da região. São grupos que geralmente se concentram em São Paulo. Nós temos um diferencial porque sempre trazemos grupos internacionais. Já recebemos pessoas do México, Argentina, Macedônia e Grécia", conta a atriz.

De acordo com Daniele, o grupo teatral suzanense possui a característica de construir pontes internacionais. "Acabamos de voltar do Equador. Estivemos fazendo uma produção por 40 dias e agora planejamos viajar ao México", completou.

O show "Hóspede da Natureza", da cantora e compositora Cátia de França, será às 20 horas de hoje, no próprio teatro Contadores de Mentira, que fica na Avenida Major Pinheiro Fróes, nº 530, no Parque Maria Helena. O valor do ingresso é colaborativo, o preço mínimo sugerido é de R$ 5.