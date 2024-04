'ExpoFlores' traz diversidade da produção de plantas, exposição e oficinas

A “ExpoFlores”, uma das atrações da “ExpoSuzano 2024”, começa nesta quinta-feira (25/04), às 11 horas, na Arena Suzano, dentro do Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), trazendo toda a diversidade da produção de plantas, uma exposição que valoriza a cultura oriental e oficinas temáticas gratuitas, contando ainda com apresentações musicais. Organizado pela prefeitura, para celebrar o aniversário de 75 anos de emancipação político-administrativa de Suzano, o evento segue até domingo (28/04), das 10 às 18 horas.

Quem visitar o espaço vai se encantar com um ambiente totalmente decorado, florido e com detalhes que remetem à cultura japonesa, além de apresentação de artistas locais. Haverá também oficinas e workshops sobre o cuidado com as plantas, estandes e exposições, incluindo uma com peças do acervo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Durante os quatro dias, haverá oficinas de “Ikebana Sanguetsu” e de “Origami”, sem necessidade de cadastro prévio. Já o workshop “Cuidados com suas orquídeas no outono e no inverno”, que será realizado no sábado (27/04), às 10h30, a inscrição será por meio do link https://forms.gle/mSsbqujvBJfWhvRJ7; assim como a oficina “Como fazer compostagem doméstica”, ministrada pelos alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) no domingo (28/04), recebe inscrição pelo link https://forms.gle/YG2FSDXzCRcsNP9e9. Nesse último caso, serão formadas duas turmas, sendo que uma receberá as orientações das 11 horas às 11h30 e a outra das 11h30 ao meio-dia.

Nos estandes disponibilizados na ‘ExpoFlores”, serão apresentados ao público as atrações das marcas “Recanto das Flores”; “Orquidário Itaipava”; “Orquidário da Serra”; “Midori Paisagismo”; “Amour em Pétalas”; “Apis Life”; “Sitio Terao”; “Flores Takeyoshi”; “Suzano Garden”; “Orquidário Aniela”; “Substrato 4 Estações”; “Vila do Artesanato”; “Martins Machine”; “Seinenkay Bunkyo Suzano”; “Flora Brasil”; e “Orquidário Valverde”; além de representações do Fundo Social de Solidariedade; da Diretoria da Agricultura da Prefeitura de Suzano e do Viveiro Municipal Tomoe Uemura. Serão ofertados ainda espaços dedicados à “Reflexologia, saúde e bem-estar” e à “Casa de Repouso Suzano”.

No espaço central da Arena Suzano, também haverá exposições de Fernando Yamasaki; da diretora de Patrimônio Histórico da cidade, Rita Paiva; da empresa Ball, especialista em desenvolvimento de flores e plantas; da Família Magrini, com suas rosas; além do Bonsai Shimada; do Bonsai Tanabe; das Rosas Yamagami; e das Suculentas (okabe/ folhagens: sawada/ vimes: mitsuiki). Neste local, também poderão ser encontradas obras antigas de famílias da cidade, como a espada “Katana’ e a espada curta “Tantô”; assim como do Bunkyo de São Paulo, com peças pertencentes ao Acervo do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil.

Apresentações

A “ExpoFlores” será aberta às 11 horas com a Big Band Jazz Lira Suzanense. Na sequência, ao meio-dia, haverá “Demonstração da Cerimônia do Chá”. Na sexta-feira (26/04), às 16 horas, ocorrerá a apresentação do Coral da Melhor Idade do Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti. No sábado, às 12h30, tem apresentação de voz e violão de Bia Nogueira; em seguida, às 13h30, haverá exibição do grupo de percussão japonesa “Taiko Grupo Kouran Daiko - Bunkyo Suzano”; logo depois, às 14h30, a atração será a música de Ronnie Almeida; às 15h30, chegarão para a festa Claudia Midori, Mayumi Takahashi; e, às 16h30, acontecerá a apresentação do Trio Multiforme;. No domingo, às 13h30, será a vez da voz e do violão de Babi Ferreira; às 14h30, Fah Carvalho dará o tom do evento; às 15h30 se apresentará a Orquestra Suzanense Maestro Johnny Martins; e, às 16h30, as atrações serão fechadas com a apresentação do Quinquirim Trio.

Praça de alimentação

A Prefeitura de Suzano organizará duas praças de alimentação para os visitantes. A primeira será instalada no entorno da Arena Suzano, entre quinta-feira e domingo, das 10 e 18 horas, oferecendo como opções para o público, espetinhos do Fundo Social de Solidariedade; pastéis do projeto “Recuperando Vidas”; bolo de pote do projeto "Mulheres Modernas" do Novo Colorado; tortinhas salgadas da Associação Olhar do Futuro; churros da Casa Voluntária Amor ao Próximo; lanches de pernil da Galeria Canto do Encanto; sorvetes da Associação de Assistência à Mulher, ao Adolescente e à Criança Esperança (Aamae); empadas do projeto de empoderamento da mulher “Asmara”; coxinha e batata-frita da Associação Cuido de Ti; e X-salada da Associação Alçando Velas. Ainda serão disponibilizados estandes com auriculoterapia, avaliação odontológica e um ponto de apoio do serviço de zoonoses do município.

Neste local se apresentarão, no sábado, Cleber Akio, às 13 horas; Zanah Dias, às 14 horas; e Douglas Gamboa, às 15 horas. No domingo, Cleber Akio e Zanah Dias retornam, para novas apresentações, respectivamente às 13 e 14 horas.

A segunda praça de alimentação ficará montada em frente ao Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no sábado e no domingo, das 10 às 18 horas. Nesse local poderão ser encontrados lanches naturais da Associação Morelato; cachorro-quente da Comunidade Kolping São Judas Tadeu; carne maluca do projeto “Ame”; bolo de pote do projeto "Mulheres Modernas" do Novo Colorado; maçã do amor da Associação Amigos de Bairro do Parque Umuarama; espetinhos do Instituto Tamires Fortunato; e buraco quente da Casa Voluntária Jardim Europa; além de caldo de cana e pastéis do próprio Fundo Social de Solidariedade.

Os visitantes que forem degustar as atrações gastronômicas deste espaço também poderão conferir apresentações musicais que serão oferecidas pela Secretaria Municipal de Cultura neste fim de semana. No Pavilhão Zumbi dos Palmares, subirão ao palco, no sábado, Hevogan, às 14h30; Jonhy Lua, às 15h30; e Baby Ferreira, às 16h30; e, no domingo, Lethicia Soares Trio, às 14h30; Lissin, às 15h30; e Aleister Borges, às 16h30, fecham a programação.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, afirmou que o público vai ter, pelo segundo ano consecutivo, a oportunidade de reviver a época das exposições de flores na cidade em um ambiente temático e muito especial. “Teremos uma diversidade de atrações para a população suzanense, num espaço devidamente decorado para esse tema. Em cada estande e em cada exposição, os munícipes poderão ter contato com a história da cidade e conhecer os produtos que serão disponibilizados. O evento ainda traz oficinas, muita música e uma variedade de atrações gastronômicas para contemplar toda a família, valorizando a nossa cultura e a importância da natureza”, declarou.

Por sua vez, o prefeito Rodrigo Ashiuchi convidou a população para participar dessa grande celebração em meio ao jardim botânico que será reproduzido no evento. “Preparamos cada detalhe com muito carinho para que todos os suzanense possam celebrar os 75 anos de Suzano neste espaço, que remete à tradição da ‘Cidade das Flores’. É um momento de reforçarmos os aspectos que contribuíram para a formação da sociedade suzanense como a cultura oriental, compartilhando experiências relacionadas ao cuidado com as plantas. Serão quatro dias de muita contemplação, de acesso às variadas flores produzidas e interação entre os visitantes. Estamos oferecendo mais uma grande atração para as famílias, que reforçará a identidade do município e encantará a todos os presentes”, completou o chefe do Poder Executivo municipal.