O empresário André Chiang é o novo diretor-executivo do Suzano Vôlei. A integração do novo membro ao quadro do Clube foi confirmada oficialmente nesta terça-feira (23/04), sendo parte da reestruturação do projeto do Alto Tietê para a temporada 2024/25, cujo início está previsto para o segundo semestre deste ano com a disputa do Campeonato Paulista.

Natural de Suzano, Chiang é formado em Marketing pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC) e tem especialização em “Estratégias” na Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), tendo exercido uma série de cargos, incluindo o de responsável pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos (Upae) e de secretário de Meio Ambiente de Suzano na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, entre 2017 e março de 2024.

Notório apoiador do projeto desde sua apresentação oficial em agosto de 2021, Chiang apresenta ampla experiência em gestão e múltiplas conexões no contexto empresarial. Isso, somado ao seu vínculo com o voleibol, o credenciaram a integrar o quadro de diretor do Suzano Vôlei na busca por grandes objetivos na próxima temporada ao potencializar recursos, patrocínios e integrar as negociações na contratação de atletas.

“Para mim, é uma honra muito grande fazer parte desse projeto que reviveu uma paixão antiga da cidade de Suzano e, em um curto espaço de tempo, fez campanhas históricas como as semifinais da Superliga 2022/23 e da Copa Brasil 2023 e, mais recentemente, o vice-campeonato paulista de 2023, sendo esta a primeira vez que a nossa cidade voltou a uma decisão estadual em 15 anos. Junto deste imponente grupo, trabalharei muito para que possamos atingir grandes conquistas”, afirmou Chiang.

O novo diretor-executivo do Suzano Vôlei ressaltou que sua chegada ao Clube, acima de tudo, é uma adição ao projeto. “Acima de qualquer desafio, devemos ter uma mentalidade vencedora dentro e fora de quadra, pois assim escreveremos mais histórias com essa camisa. Vou trabalhar junto da nossa gerente-geral, a Ana Paula (Ferreira, a Fofinha), do supervisor-geral Alberto (Pedra), do empresário Rogério Teruo e de todos aqueles que estão comprometidos em levar Suzano de volta ao topo do voleibol paulista e nacional. Nosso trabalho vem sendo focado na temporada 2024/25 e, em breve, anunciaremos os atletas que integrarão nossa nova equipe”, finalizou.

Sobre André Chiang

André Guan Long Chiang tem 45 anos e é natural de Suzano. Casado com Sheylla Chiang, tem duas filhas, Ana Clara e Izabel. É formado em Marketing, pela Universidade Mogi das Cruzes (UMC), e tem especialização em “Estratégias”, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM).

O suzanense começou a trabalhar cedo, em uma empresa do ramo alimentício de sua família, criada pelo seu avô, o saudoso Kun Ho Chiang. O empreendimento, localizado no distrito de Palmeiras, tem 61 anos de história na cidade. Chiang, que foi sócio-proprietário, passou pelas áreas de Comércio e Marketing.

Em 2017, Chiang deu início à sua carreira pública ao integrar a equipe da Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos de Suzano, a Upae. No grupo, ele se destacou com a gestão de obras e apoio às relações públicas, com empresas, indústrias e importantes órgãos, auxiliando na conquista de avanços importantes na cidade de Suzano.

No período em que esteve na Upae, também forneceu importante apoio à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, principalmente na interlocução com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o Departamento de Águas e Energia Elétrica (DAEE) e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e a Agência do Governo do Estado de São Paulo (Cetesb). Eventualmente, foi convidado a assumir a pasta em questão, na qual esteve secretário nos últimos três anos e quatro meses.

Os resultados de seu trabalho, somados à experiência em gestão e seu vínculo com o voleibol, o credenciaram a integrar o quadro como diretor do Suzano Vôlei, projeto no qual sempre foi um dos mais notórios incentivadores.