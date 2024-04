Corpo carbonizado é encontrado em Arujá

Um corpo carbonizado foi encontrado em um "lixão" na manhã desta quinta-feira (25), em Arujá. A vítima não foi identificada e, até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O), a Polícia Militar (PM) foi acionada após uma testemunha ter avistado na Rua Benedito do Prado, no bairro Cachoeira. Ao chegarem no local, apontado pelos policiais como um "lixão", os agentes encontraram o corpo "aparentemente carbonizado".

O Setor de Investigações foi acionado. A área foi isolada para o trabalho da perícia. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Arujá.