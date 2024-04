Mercadão de Suzano fica pronto no segundo semestre e terá 23 lojas

O mercadão de Suzano deve começar a funcionar no segundo semestre de 2024, de acordo com a expectativa da Prefeitura. Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, o local poderá abrigar 23 lojas.

Entre os comércios que funcionarão no lugar estão produtores locais, hortifruti e segmentos com tendência à gastronomia e produtos diferenciados.

O mercadão municipal está em obras e a previsão para término dos trabalhos é no fim do primeiro semestre deste ano. Porém, até a implantação das lojas, o funcionamento está previsto apenas para o segundo semestre.

No fim de 2023, na inauguração do Parque do Mirante, a Prefeitura tinha expectativa de ter o mercadão funcionando até o aniversário de 75 anos da cidade. De acordo com a administração, a inauguração não aconteceu porque a obra ainda está em andamento. Além disso, ainda existe a necessidade de concluir o processo de escolha da administração que ficará responsável pela gestão do local e seleção dos comerciantes. Esse processo de escolha, segundo a administração, é um chamamento público.

O mercadão ficará ao lado do Largo da Feira, espaço localizado na Rua Benjamin Constant, no Centro da cidade. Ou mais precisamente entre as ruas Konoe Endo e Nove de Julho.

O local está em obras, com previsão de término para o fim do primeiro semestre deste ano.