Suzano abre inscrições para a ‘Exposição de Colchas de Retalhos’

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), em parceria com a Secretaria de Cultura de Suzano, abriu nesta semana as inscrições para a "Exposição de Colchas de Retalhos". A mostra vai acontecer no fim deste mês. Gratuitas, as inscrições estão abertas aos interessados até 28 de julho e podem ser firmadas no próprio Saspe, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, na Rua General Francisco Glicério, 1.334 - Centro.

Podem participar da exposição homens e mulheres, de todas as idades, que tenham trabalhos em tricô, crochê ou patchwork. As peças elaboradas por artesãos e artesãs de Suzano poderão ser conferidas entre os dias 31 de julho e 4 de agosto, no Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti, (Rua Benjamin Constant, 1.375 - centro), e no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 - Centro), de 7 a 11 de agosto. Ao final da mostra, os trabalhos serão devolvidos para seus respectivos donos.

Segundo os organizadores da "Exposição de Colchas de Retalhos", também serão expostas colchas elaboradas nas oficinas de arte manual oferecidas pelo Saspe e no evento "Piquenique do Crochê", que será promovido em 29 de julho, no Casarão das Artes (Rua Vinte e Sete de Outubro, 271 - Centro), pela pasta da Cultura.

Segundo a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, a primeira-dama Larissa Ashiuchi, a mostra tem o objetivo de promover a produção artesanal local, revelar o talento de suzanenses dedicados à arte manual e incentivar a doação de produtos que possam proteger contra o frio.

"Este trabalho realizado pelo Saspe, em conjunto com a Secretaria Municipal de Cultura, tem duas metas: uma delas é oferecer um espaço para a divulgação do artesanato de nossa comunidade, que é um dos nossos patrimônios imateriais, bem como chamar a atenção para um tema importante - a elaboração de proteção (colcha) contra o frio, já que muitas famílias não dispõem de recursos para adquirir um cobertor, por exemplo, lançando mão, assim, do trabalho manual, que pode, inclusive, partir de um terceiro. Ou seja, queremos, também, incentivar a doação de mantas e de colchas a quem precisa", reforça Larissa.

Calendário

A "Exposição de Colchas de Retalhos" faz parte do calendário da "Campanha do Agasalho 2017", que tem como tema "Sua Solidariedade Aquece Corações". Desde o início da ação (maio) até agora, foram arrecadadas mais de 65 mil peças de roupa, angariadas em 120 pontos de coleta dispostos em locais de grande circulação de Suzano, como terminais rodoviários, repartições públicas, hospitais e escolas - só para citar alguns.

Com previsão de término no próximo mês, a campanha tem a finalidade de ajudar 4,5 mil famílias que estejam em situação de vulnerabilidade social. Novos ou usados (desde em boas condições de uso), podem ser doados cobertores, mantas, peças de roupas e calçados.