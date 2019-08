1ª Mostra de Cinema de Ferraz terá filmes produzidos em Suzano

Ferraz de Vasconcelos terá sua 1ª Mostra de Cinema, a ser relizada nos dias 30 e 31 de Agosto, no espaço cultural do Sindicato dos Metalúrgicos do Município. O evento será composto pela Mostra Infanto-Juvenil, que acontecerá na sexta, dia 30, e pelo evento Fantasterror, no dia 31. Nos dois dias serão exibidos filmes produzidos em Suzano. A entrada no evento é gratuita.

O município de Suzano, desde o ano de 2015, vem se destacando com a realização de diversos filmes, em especial curtametragens. E vários desses filmes acabam sendo exibidos em outros municípios. A vez agora é do município de Ferraz de Vasconcelos.

A primeira Mostra de Cinema de Ferraz de Vasconcelos é uma parceria entre o Projeto Solução, a ONG Rede Cinema, Ângulo Produções e o Núcleo de Cinema de Suzano, com apoio do Sindicato dos Metalúrgicos de Ferraz. A iniciativa pela realização da mostra partiu de Ricardo Mellão, integrante do Projeto Solução: "O cinema é uma arte importantíssima, e infelizmente Ferraz não conta com salas de cinema, o que faz com que muitas pessoas não consigam ter acesso a essa importante arte. É por isso que buscamos realizar esse evento em parceria com o Núcleo de Cinema de Suzano, que já realizou diversos eventos semelhantes na região", comenta Mellão.

Ferraz vai receberá, pela primeira vez, no dia 31 de Agosto às 19h, um evento que já foi realizado em várias cidades da região: O Fantasterror. A tradicional mostra de filmes de Terror Fantasterror teve suas edições anteriores realizadas em Suzano, Poá e São Paulo. No 5º Fantasterror um dos destaques é o filme longametragem "Maldição de Melienne", gravado em Suzano. Outros filmes a serem exibidos são: "Como Conheci Ele", do cineasta suzanense Pedro Rachid e "Saci Assassino", de Edson Sanbernar.

Na sexta feira dia 30 de agosto, às 14hs, será a vez da Mostra-Infanto Juvenil, que contará com filmes como "Turma da Escola-Operação Yukiedons", gravado no Sítio Passagli, em Suzano, além do filme "Presentes Encantados", entre outros.

Peter Gomes, coordenador do Núcleo de Cinema de Suzano, destaca a importância de levar filmes produzidos em Suzano para outras cidades: "Desde 2014 o Núcleo de Cinema de Suzano vem produzindo regularmente filmes curtas, webséries, clipes e outras produções audiovisuais. E nossa missão sempre foi buscar levar esses filmes para serem assistidos especialmente por pessoas que tem pouca oportunidade de ir ao cinema, é por isso que realizamos mostras em outras cidades, para que a produção cinematográfica de Suzano seja conhecida e que as pessoas tenham oportunidade de usufruir da experiência de assistir nossos filmes", comentou.

O espaço onde acontecerá a Mostra de Cinema está localizado à Rua Napoleão Rodrigues Laureano, 88, Vila Maria Rosa, Ferraz de Vasconcelos. Escolas e entidades interessados em sessões extras, ou pessoas que necessitem de maiores informações, podem entrar em contato pelo Whatsapp no número (11) 95077-7248.