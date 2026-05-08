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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Educação

Tarcísio entrega Fatec em investimento de R$ 30,5 milhões

Aulas começam no dia 18 de maio; unidade receberá até mil alunos em 5 anos

08 maio 2026 - 20h52Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Fatec foi inaugurada nesta sexta-feira (8) em SuzanoFatec foi inaugurada nesta sexta-feira (8) em Suzano - (Foto: Roberto Sungi/Governo do Estado)

Com R$ 30,5 milhões de investimento, o campus da Faculdade de Tecnologia (Fatec) em Suzano foi inaugurado nesta sexta-feira (08). A faculdade recebeu R$ 29,1 milhões em obras de construção e outros R$ 1,3 milhão destinados à aquisição de mobiliário e equipamentos.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas descerrou a placa ao lado do prefeito de Suzano, Pedro Ishi, do ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), deputado André do Prado e o deputado federal Marcio Alvino. 

"Parabenizamos a cidade de Suzano pela Fatec, que foi fruto da parceria entre Estado de São Paulo e a prefeitura local. O prédio só foi construído neste endereço porque a administração municipal cedeu o terreno para podermos construir a unidade, onde serão ofertados cursos que estão conectados com o mercado de trabalho e que vão trazer esperança e prosperidade para a população", frisou o governador.

A unidade foi implantada na esquina das avenidas Paulista e Mogi das Cruzes e deverá receber aproximadamente 160 alunos já neste ano, cerca de 480 a partir de 2027 e mais de mil em até cinco anos. As aulas começam no dia 18 de maio para os estudantes dos cursos de Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores. 

O equipamento tem 4,1 mil metros quadrados e abriga 12 salas de aula, seis laboratórios de informática, biblioteca, sala maker e espaços administrativos, administradas pelo Centro Paula Souza.

A conquista é fruto do trabalho iniciado na gestão do ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, que viabilizou os investimentos do governo paulista com apoio dos deputados André do Prado e Marcio Alvino. 

"Nossa parceria com o Estado e com os parlamentares André do Prado e Marcio Alvino têm transformado a cidade de Suzano. O ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi mudou a história do município com uma atuação contundente na busca por investimentos nas áreas mais estratégicas de desenvolvimento. A entrega da Fatec foi desenhada desde 2017 e agora estamos celebrando esta entrega", ressaltou o chefe do Executivo.

"As obras estão finalizadas, serão mais de mil alunos que terão as suas vidas e de suas famílias transformadas pela educação. Vamos capacitar a população de Suzano e este é o planejamento que nós fizemos", reforçou Ashiuchi. 

Marcio Alvino destacou a importância do equipamento. "Parabenizo a mobilização de todos os envolvidos nessas conquistas, garantindo a entrega de um equipamento de alto nível para a população", declarou o deputado federal"

Já o presidente da Alesp chegou a dizer que Tarcísio está dando solução a obras que muitos não acreditavam que seriam concluídas. "Podemos dizer que ele é o governador das causas impossíveis. Acabou de garantir a abertura oficial da Fatec e ainda vai garantir as tão esperadas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-21), sem contar os serviços que estão melhorando a saúde de Suzano e região no Hospital Regional do Alto Tietê, que batizamos com o nome de Estevam Galvão de Oliveira", pontuou André do Prado.

Também estiveram presentes no evento o vice-prefeito Said Raful; a presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama de Suzano, Déborah Raffoul Ishi; vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth; secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Vahan Agopyan; presidente do Centro Paula Souza, Clóvis Dias; os deputados estaduais Elton de Carvalho, o Dr. Elton, e Jorge Wilson, o Xerife do Consumidor; além de secretários e vereadores. 

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