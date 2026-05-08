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Jornal Diário de Suzano - 08/05/2026
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Esportes

Estádio no Max Feffer para 150 pessoas deve ficar pronto em janeiro

Construção é de responsabilidade de Usac e Ecus, de acordo com a Prefeitura

08 maio 2026 - 07h00Por Gabriel Vicco - de Suzano
Max Feffer receberá estádio para 150 pessoasMax Feffer receberá estádio para 150 pessoas - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano )

O estádio para 150 pessoas que será construído no Parque Max Feffer, em Suzano, deve ficar pronto até janeiro, de acordo com a Prefeitura.

A administração municipal informou que será responsável pela entrega do espaço com a terraplanagem efetuada.

O serviço deve ser concluído em maio deste ano. A construção do campo e da arquibancada, ainda de acordo com a Prefeitura, é de responsabilidade do União Suzano Atlético Clube (Usac) e do Esporte Clube União Suzano (Ecus).

O estádio será utilizado pelos clubes para as categorias sub-11, 12, 13, 14, 15 e 17 das categorias de base. Os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, seguirão sendo realizados no Suzanão.

O DS entrou em contato com as diretorias dos dois clubes para saber como está o andamento do projeto, mas não obteve resposta até o fechamento da reportagem.

Estádio

A construção do estádio foi recomendada pelo presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos, durante reunião realizada com o prefeito Pedro Ishi na sede da federação.

A proposta tem como objetivo principal viabilizar o retorno de Suzano à Copinha, principal competição de base do país. Além disso, a nova estrutura também contribuirá para melhorar a logística esportiva da cidade, reduzindo a necessidade de uso constante do Suzanão, para treinos e jogos das categorias de base e profissionais.

Na reunião que definiu a construção, o secretário de Esportes de Suzano, Nardinho, destacou a importância da iniciativa. “Essa arquibancada representa um avanço significativo. Além de atender às exigências da FPF, ela cria um ambiente mais adequado para competições e valoriza o trabalho que vem sendo realizado com nossas equipes. Estamos estruturando a cidade para voltar a ser protagonista na Copinha e em outras competições importantes”.

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