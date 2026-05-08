Estado garante R$ 300 milhões para Estação de Tratamento de Esgoto

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, inauguraram nesta sexta-feira (08) a modernização da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) e a expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Suzano. Os investimentos chegam a R$306 milhões e devem beneficiar 966 mil pessoas.

A modernização do ETE é uma nova etapa para ampliar o tratamento de esgoto e acelerar a despoluição do rio Tietê. Foram investidos R$ 25 milhões e ampliou a capacidade de tratamento de esgoto para 1.500 litros por segundo.

O novo sistema alcançará 90 bairros e, além de Suzano, atenderá Mogi das Cruzes, Poá, Itaquaquecetuba e Ferraz de Vasconcelos. São 285 mil residências atendidas com a nova integração e 850 mil pessoas beneficiadas.

Já a expansão do SES, com investimento de R$ 280 milhões, garantiu a execução de 41,9 quilômetros de novas redes de esgoto e a operacionalização da EEE ITI-16. A capacidade de transporte de esgoto é de 1.200 litros por segundo. Serão beneficiadas aproximadamente 116 mil suzanenses.

A expansão significa mais esgoto coletado e tratado para Suzano e proteger o Rio Tietê.

Na ocasião, também estavam presentes o ex-prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; o vice-governador, Felicio Ramuth; o deputado estadual, André do Prado; a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende; o prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues; além de vereadores e secretários de Suzano.

O evento faz parte da Caravana 3D, uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre todas as regiões do estado para levar políticas públicas com foco no desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhora da qualidade de vida da população.