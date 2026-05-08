Suzano fortalece a equidade e acolhimento ao apoiar maternidade e valorizar conexões entre gerações

Ao valorizar iniciativas que apoiam mães no período de amamentação e histórias de mães e filhos que compartilham o mesmo ambiente de trabalho, a Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente inclusivo e acolhedor.

As ações fazem parte da estratégia da companhia voltada ao cuidado com as pessoas, contribuindo para o bem-estar de colaboradoras e suas famílias e conectando vida pessoal e desenvolvimento profissional com base no respeito, na equidade e no acolhimento.

“Na Suzano, acreditamos que só é bom para nós se for bom para o mundo, e isso começa pelo cuidado com as pessoas. Nossa atuação é guiada por uma cultura de gente que inspira, acolhe e gera impacto positivo, baseada na escuta ativa, no respeito às diferentes realidades familiares e na valorização de histórias que conectam vida pessoal e trajetória profissional. Ver mães e filhos compartilhando o mesmo ambiente de trabalho é um reflexo desse compromisso e da nossa atuação no desenvolvimento das regiões onde estamos presentes”, destaca Reiner Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Entre as histórias está a de Cristiane Vieira Soares, técnica de Enfermagem do Trabalho, e Ryan Vieira Soares, aprendiz de Produção, que atuam na unidade da companhia em Suzano (SP). Mãe e filho compartilham a rotina na indústria, experiência que, segundo Cristiane, fortalece ainda mais a conexão entre eles.

“É muito gratificante poder compartilhar o mesmo ambiente de trabalho com o meu filho, mesmo atuando em áreas diferentes. Tenho muito orgulho de fazer parte da Suzano há 10 anos e poder vê-lo iniciando sua trajetória na mesma empresa, aprendendo e conhecendo como tudo funciona. Essa experiência fortaleceu ainda mais a nossa relação, porque passamos a nos entender melhor não só como mãe e filho, mas também como pessoas. Trabalhar ao lado de um filho é uma oportunidade única de compartilhar sonhos e construir uma história juntos”, afirma Cristiane.

Para Ryan, a convivência profissional com a mãe representa segurança, aprendizado e inspiração para o desenvolvimento de sua carreira: “É inspirador poder ver de perto o profissionalismo e a dedicação da minha mãe, algo que eu sempre ouvi em casa, mas que hoje consigo acompanhar no dia a dia. Aprendi com ela o verdadeiro significado de comprometimento e persistência, principalmente na forma como encara os desafios e valoriza cada detalhe do trabalho. Essa vivência também aproximou ainda mais a nossa relação, porque aqui eu passo a vê-la não só como mãe, mas como uma profissional que admiro e isso fortalece ainda mais o respeito entre nós”, afirma Ryan.

Salas de estimulação ao aleitamento materno

Por meio do Programa Suzano Faz Bem, a companhia promove uma série de iniciativas voltadas à saúde e à qualidade de vida das colaboradoras que estão amamentando. Nádia Gabrielli Geraldo da Silva é uma das colaboradoras que utiliza a sala de apoio disponível na unidade da Suzano em Mogi das Cruzes e destaca a importância de contar um espaço adequado para esse momento.

“Conciliar a maternidade com as responsabilidades profissionais exige organização e equilíbrio emocional. Ter um ambiente acolhedor faz toda a diferença, pois traz mais segurança e torna essa fase de adaptação mais leve. Para mim, como mãe do João e como profissional na indústria, esse apoio representa respeito e compreensão”, afirma Nádia.

Ela destaca ainda que o retorno ao trabalho após a licença-maternidade foi acompanhado por uma sensação de insegurança, mas o suporte oferecido pela companhia reforçou a importância da amamentação: “Graças a esse acolhimento, consegui manter a amamentação exclusiva mesmo após a volta ao trabalho, o que impacta diretamente no meu bem-estar emocional. Saber que estou fazendo o melhor para meu filho me permite estar mais focada e tranquila no dia a dia. Como mulher na Suzano, esse momento representa a possibilidade de seguir crescendo profissionalmente sem deixar um papel tão importante na minha vida”, completa.

Programas internos reforçam apoio às famílias

Com um olhar voltado às pessoas, a Suzano mantém programas internos que oferecem suporte e acolhimento aos(às) colaboradores(as) em diferentes fases da jornada parental, da gestação ou adoção ao retorno ao trabalho.

O Programa Faz Bem oferece suporte integral às colaboradoras que são, ou estão prestes a ser tornar mães, incluindo acompanhamento com enfermeira obstetra e nutricionista durante a gestação e o puerpério, licença-maternidade de seis meses, auxílio-creche e apoio a colaboradores com filhos com deficiência (PcD), reforçando o compromisso da companhia com o cuidado integral e o bem-estar das famílias.

Já o Programa de Parentalidade, por exemplo, contempla benefícios como licença-paternidade de 20 dias, com a possibilidade de férias para ampliar o período de convivência com a família.

“Ao fortalecer iniciativas como o Programa de Parentalidade e o Faz Bem, reafirmamos o nosso compromisso em gerar e compartilhar valor por meio de um ambiente cada vez mais humano e acolhedor. Buscamos contribuir para a qualidade de vida dos nossos colaboradores e de suas famílias, dentro e fora do trabalho”, destaca Reiner Santos, gerente de Gente e Gestão da Suzano.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores fabricantes de papéis da América Latina e líder no segmento de papel higiênico no Brasil. A companhia adota as melhores práticas de inovação e sustentabilidade para desenvolver produtos e soluções a partir de matéria-prima renovável. Os produtos da Suzano estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, cerca de 25% da população mundial, e incluem celulose; itens para higiene pessoal como papel higiênico e guardanapos; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis para imprimir e escrever, entre outros produtos desenvolvidos para atender à crescente necessidade do planeta por itens mais sustentáveis. Entre suas marcas no Brasil estão Neve®, Pólen®, Suzano Report®, Mimmo®, entre outras. Com sede no Brasil e operações na América Latina, América do Norte, Europa e Ásia, a empresa tem mais de 100 anos de história e ações negociadas nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais em: www.suzano.com.br.