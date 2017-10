Atleta mogiana faz participação na novela 'A Força do Querer', da Globo

Considerada o maior sucesso da teledramaturgia dos últimos anos, a novela “A Força do Querer”, da Rede Globo, terá no capítulo desta sexta-feira (13 de outubro) uma participação muito especial para a Região do Alto Tietê. Isso porque a atleta Ana Julia de Oliveira Mariano, a Ana Baby, moradora de Mogi das Cruzes, será um dos destaques do capítulo ao enfrentar a lutadora Jeiza Rocha, interpretada pela atriz Paolla Oliveira, em uma luta de Artes Marciais Mistas (MMA). A jovem atleta mogiana de 18 anos e integrante da equipe Arena Extreme falou sobre a experiência de participar da novela, revelou detalhes sobre a gravação e comemorou a oportunidade de atuar pela primeira vez.

Após uma seletiva que incluiu 100 jovens lutadoras de todo o Brasil, Ana Baby foi escolhida pela própria atriz Paolla Oliveira para interpretar a adversária de Jeiza Rocha, uma policial que sonha em ser campeã no MMA. “Ela me escolheu pelo fato de eu ser faixa preta de judô”, revela a mogiana. As gravações foram realizadas na última terça-feira (10), com um ‘público’ de quase 700 figurantes nas arquibancadas do octógono, palco da luta. Segundo Ana, o diálogo com Paolla foi essencial para que sua estreia em frente às câmeras ocorresse de forma tranquila e sem dificuldades.

“Era muita gente, muita pressão, por isso procurei me concentrar bastante e não deixar nada influenciar. Eu e a Paolla conversamos bastante e nos concentramos uma na outra. Enfim, deu tudo certo e a cena ficou muito boa. É algo que eu nunca esperava acontecer na minha vida, uma oportunidade única e inesquecível. Com certeza, faria tudo de novo”, disse a atleta.

Ana Baby também não poupou elogios para a atriz Paolla Oliveira e para a equipe de treinadores, incluindo a lutadora paraense e campeã mundial de jiu-jítsu Érica Paes, que além de treinar Paolla, também interpreta a técnica de Jeiza na novela. “A Paolla é um amor de pessoa. Super gente boa e educada. O final das gravações está muito corrido, pois ela se dedica na lutadora, na policial e também na vida amorosa da Jeiza. Já a Érica é mais exigente, mas me ajudou muito, assim como os professores Rodrigo Lima e Tico Dias. Foi uma grande oportunidade de aprender, mas também de ensinar um pouco”, conta.

Proprietário da academia Arena Extreme, localizada em Mogi das Cruzes, e professor de jiu-jítsu da equipe Atos, Claudio Leon destacou a participação de sua lutadora na novela “A Força do Querer” e rasgou elogios para a jovem atleta. “É fruto do nosso trabalho, por isso só temos que comemorar essa oportunidade na televisão. Quando a Ana chegou na academia, vi que ela era uma garota muito talentosa. Demos todo o suporte necessário e fomos recompensados com a dedicação dela”, diz.

O capítulo que terá a tão esperada luta entre Jeiza e Ana Baby vai ao ar na Globo nesta sexta-feira, a partir das 21h15.

Dedicação e disciplina

Ana Baby iniciou sua trajetória nas artes marciais aos cinco anos, na extinta academia Amigos do Judô, em Mogi. Entre os sete e 14 anos, integrou a equipe Judô Clube, até ir para São José dos Campos, onde obteve grandes conquistas nas equipes da Academia Desportiva da Polícia Militar e da Secretaria de Esporte e Lazer, chegando a integrar a seleção brasileira de Judô, no ano passado. Entre os títulos, destaque para o Campeonato Paulista e para a terceira colocação no Campeonato Brasileiro. A convivência com o tatame desde a infância, segundo a atleta, trouxe muita disciplina e bons valores para a formação de seu caráter.