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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Cidades

CCMI divulga 15 vagas para 'Oficina de Interação para Idosos'

Atividades ocorrem todas as terças-feiras, das 14 às 16 horas, oferecendo convivência para o público da melhor idade

15 maio 2026 - 19h04Por De Suzano
Atividades oferecem convivência para o público da melhor idadeAtividades oferecem convivência para o público da melhor idade - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano )

O Centro de Convivência da Melhor Idade (CCMI) Maria Picoletti está com 15 vagas abertas para nova oficina gratuita voltada para cultivar convivência e interação para pessoas com mais de 60 anos. As atividades multidisciplinares ocorrerão semanalmente, às terças-feiras, das 14 às 16 horas, na sede do órgão municipal (rua Benjamin Constant, 1.375 – Centro).

O objetivo é criar um espaço de convivência para idosos, estimulando a socialização por meio de atividades coletivas estruturadas. Jardinagem, contação de histórias, momentos de descontração com música e exercícios de memória estão entre as propostas para contribuir com o bem-estar emocional e cognitivo dos participantes, fortalecendo vínculos e combatendo o isolamento social.

Os interessados podem se inscrever presencialmente, comparecendo ao CCMI com documento com foto e comprovante de endereço. Os requisitos para participar são apenas ter mais de 60 anos e ser morador do município, e as inscrições permanecem abertas até o esgotamento das vagas.

Atividades

Esta é apenas uma das ações promovidas pelo órgão para cultivar laços e hábitos ativos entre pessoas da melhor idade. Atividades culturais, físicas e recreativas são oferecidas gratuitamente e implementam um senso de comunidade acolhedor na rotina do participante, contribuindo para seu bem-estar.

“Atividades como esta trazem uma melhora significativa para a saúde emocional dos idosos, promovendo aprendizado e acolhimento para pessoas que merecem a oportunidade de manter uma rotina ativa”, frisou a diretora do CCMI, Sueli Eguchi.

A dirigente do órgão, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, reforçou o compromisso da prefeitura em desenvolver atividades que agregam para o bem-estar de todos. “Cuidar da melhor idade é honrar suas histórias e contribuições para a cidade que temos hoje. O CCMI nos permite devolver essa dedicação a eles, enriquecendo o dia a dia com atividades de convivência e bem-estar”, declarou.

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