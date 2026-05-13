Idosos caem em escada rolante da estação de trens da CPTM de Suzano durante manutenção

Um casal de idosos com mobilidade reduzida sofreu uma queda em uma escada rolante da estação de Suzano da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na tarde da segunda-feira (11). Segundo o aposentado Luiz Gonzaga Alexandre, o acidente ocorreu após funcionários liberarem o equipamento, que passava por manutenção.

De acordo com o relato, os elevadores da estação estavam fora de funcionamento quando ele e a esposa precisavam acessar a plataforma. Sem conseguir subir pelas escadas convencionais, o casal aguardou até que a escada fosse autorizada para uso.

Ainda segundo Luiz, durante o trajeto o equipamento parou bruscamente, fazendo com que os dois caíssem. O casal sofreu machucados leves e recebeu atendimento após o acidente.

A ocorrência foi registrada junto à CPTM, e os idosos foram encaminhados à Santa Casa de Mogi das Cruzes por agentes de segurança da companhia. Segundo o aposentado, eles foram deixados na unidade hospitalar antes mesmo do atendimento médico. “Todo cidadão tem direito de ir e vir sem ser impedido”, afirmou Luiz.

Em nota, a CPTM informou que o caso aconteceu por volta das 13 horas de segunda-feira (11) e confirmou que o casal caiu na escada rolante da estação de Suzano, saída para o centro. A companhia afirmou que as vítimas não sofreram lesões graves e foram prontamente socorridas.

A empresa também informou que a estação possui 13 escadas rolantes em funcionamento para o fluxo de passageiros e elevadores exclusivos para pessoas com deficiência, mobilidade reduzida, gestantes e idosos.

Segundo a CPTM, quatro elevadores passam por manutenção corretiva devido a falhas técnicas, incluindo problemas nos comandos elétricos e em componentes de tração. As primeiras liberações devem ocorrer nos próximos dias, enquanto os demais equipamentos têm previsão de retorno gradual ao longo do mês e início de junho.

A companhia ressaltou ainda que funcionários da estação estão orientados a auxiliar passageiros com dificuldades de locomoção e informou que trabalha para normalizar o funcionamento dos equipamentos o mais rápido possível.