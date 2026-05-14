Transferência da Diretoria de Ensino para o Batista Renzi gera protestos

A comunidade escolar e a codeputada estadual, SirleneMaciel, realizaram um protesto, nesta quarta-feira (04), contra a transferênciada Unidade Regional de Ensino (URE), antiga Diretoria de Ensino, de Suzano para a escola estadual Batista Renzi, na Vila América, em Suzano. As obras para instalação da URE começaram na última terça-feira (05/05) e tem investimento de R$ 1 milhão.

O temor é de que a escola tenha parte das salas fechadas para abrigar a URE, atualmente localizada na Avenida Mogi das Cruzes. A conclusão da obra está prevista para 02 de outubro deste ano.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Sirlene explica que asala de leitura da unidade educacional foi fechada e os livros levados. “Nós não vamos aceitar isso. A educação é direito dos estudantes. Queremos investigação do desaparecimento dos livros”, declarou.

“Essa é uma escola que tem salas de aula superlotadas, salas sem climatização e falta constante de professores. Ao invés de trazerem professores, fecham salas de aula, salas de leitura e tiram os livros que usamos para estudar”, destacou uma estudante.

Em outro vídeo publicado nas redes sociais, a professora Luciane Aparecida Marcelino destacou que a mudança está acontecendo de forma unilateral, arbitrária e sem diálogo com a comunidade escolar. “A ocupação parcial de espaços escolares pela Diretoria de Ensino acarretará muitos prejuízos aos estudantes, pois haverá a diminuição considerável dos espaços de circulação e perda de espaços pedagógicos, como laboratórios, salas de vídeo e a sala de leitura, que já foi desmontada”, comentou.

“Nós queremos saber para onde os alunos vão depois queessas salas de aula fecharem e virar Diretoria de Ensino, para onde serão transferidos? Os estudantes, professores e pais vão seguir na luta e nas ruas. O Batista Renzi vai continuar de pé”, finalizou a estudante.

O OUTRO LADO

A Secretaria de Educação do Estado informou que a mudança da Unidade Regional de Ensino (URE) de Suzano para a escola não irá interferir na rotina dos alunos, visto que se trata de um prédio anexo. A URE esclarece que não houve fechamento de turmas, houve a abertura de mais duas.

“No que se refere às intervenções na unidade, foram iniciadas obras de adequação estrutural, com prazo estimado de 180 dias para conclusão e investimento de cerca de R$ 1 milhão para melhorias e adequação dos espaços. A biblioteca e seu acerco foram realocados para o laboratório e, posteriormente, irá para um novo espaço multiuso com as salas de informática. Não procede que os livros didáticos desapareceram das salas de aula, a unidade vinha enfrentando dificuldades relacionadas à organização dos materiais didáticos e orientou os estudantes a levarem seus materiais para casa e trazerem conforme o horário das aulas”.

A Escola Estadual Batista Renzi, inaugurada em 21 de outubro de 1977, atende mais de 2 mil alunos dos Anos Finais (6º ao 9º ano), Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA), além de funcionar como além de funcionar como unidade polo da EJA de Presença Flexível. A unidade conta com 19 salas, que atendem 48 turmas e cerca de 180 docentes.