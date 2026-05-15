Caminhão bate em poste e tomba nas grades da estação de Suzano

Um caminhão com óleo tombou nas grades da estação de Suzano, no início da tarde desta sexta-feira (15), na rua Major Pinheiro Fróes. De acordo com informações iniciais, a carga não é tóxica e o veículo pertence às empresas Clariant.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista vinha da Avenida João Batista Fitipaldi perdeu o controle do veículo, bateu no poste e invadiu a linha do trem. Ainda não se sabe a causa do descontrole. Ele ficou ferido, foi socorrido pelo resgate e levado até o Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

A Prefeitura de Suzano informou que um guincho particular já foi acionado pela empresa responsável para remover o veículo. A gestão municipal destacou ainda que os agentes devem ficar no local até a retirada do veículo.

O DS entrou em contato com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para saber se o acidente vai impactar a passagem dos trens. Ainda não há retorno.