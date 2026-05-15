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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Trânsito

Caminhão bate em poste e tomba nas grades da estação de Suzano

Imagens mostram a carga do caminhão em cima da grade da CPTM, próxima aos trilhos do trem

15 maio 2026 - 12h59Por Yasmin Torres - da Reportagem Local
Imagens mostram a carga do caminhão em cima da grade da CPTM, próxima aos trilhos do tremImagens mostram a carga do caminhão em cima da grade da CPTM, próxima aos trilhos do trem - (Foto: Edgar Leite / DS)

Um caminhão com óleo tombou nas grades da estação de Suzano, no início da tarde desta sexta-feira (15), na rua Major Pinheiro Fróes. De acordo com informações iniciais, a carga não é tóxica e o veículo pertence às empresas Clariant.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista vinha da Avenida João Batista Fitipaldi perdeu o controle do veículo, bateu no poste e invadiu a linha do trem. Ainda não se sabe a causa do descontrole. Ele ficou ferido, foi socorrido pelo resgate e levado até o Hospital e Maternidade de Suzano, a antiga Santa Casa.

A Prefeitura de Suzano informou que um guincho particular já foi acionado pela empresa responsável para remover o veículo. A gestão municipal destacou ainda que os agentes devem ficar no local até a retirada do veículo.

O DS entrou em contato com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) para saber se o acidente vai impactar a passagem dos trens. Ainda não há retorno.

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