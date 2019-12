Bunkyo lança livro sobre o centenário da imigração japonesa

O Bunkyo de Mogi das Cruzes reunirá associados, empresários, autoridades municipais e imprensa para o lançamento do livro “Os 100 anos da Imigração Japonesa em Mogi”. A solenidade acontecerá, a partir das 19h30, na próxima segunda-feira (16), na sede social da entidade, na Rua Presidente Campos Salles, número 230, Vila Industrial.

Em 200 páginas, a obra resgata toda a história de empreendedorismo e luta dos primeiros imigrantes que chegaram no bairro de Cocuera e às famílias seguintes, até os dias atuais, contextualizando como a influência japonesa foi importante para o desenvolvimento agrícola, industrial e empresarial de Mogi das Cruzes, bem como impactou de maneira positiva na cultura, lazer e gastronomia regional.

O livro recebeu financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Mogi das Cruzes.

Para facilitar o acesso às pessoas interessadas, o livro estará disponível no formato digital no site do Bunkyo de Mogi das Cruzes (www.bunkyo.com.br) para download gratuito. Mais informações pelo telefone 4791-2022.